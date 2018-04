Cấp cứu khách du lịch Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân Zhou Yao M. vào cấp cứu tại Bệnh viện E hôm 9.4 trong tình trạng đau ngực trái, khó thở. Các chỉ số huyết áp giảm, nhịp không đều. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, chiếu chụp các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đánh giá bệnh nhân có nguy cơ bị hoại tử cơ tim do tắc nhánh động mạch vành, và chẩn đoán bệnh nhân M. bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chụp động và can thiệp động mạch vành cấp cứu, qua đó xác định tắc động mạch vành mũ (LCx), hẹp phức tạp 2 nhánh LAD và RCA. Xác định đây là ca bệnh khó, nặng và phức tạp, cần được can thiệp sớm nên chỉ sau 30 phút kể từ khi vào viện, bệnh nhân M. được vào phòng mổ can thiệp cấp cứu kịp thời.