Cấp cứu thành công giảng viên người Nhật bị chấn thương do tai nạn xe máy

PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội), cho biết bệnh nhân nam là giảng viên dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, được chuyển tới Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cấp cứu hôm 1.11.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chấn thương ngực kín, gãy xương đòn trái và các xương gãy bị di lệch nhiều do tai nạn xe máy.

Cùng với chấn thương do tai nạn, bệnh nhân tiền sử mắc các bệnh lý có nguy cơ tim mạch cao như: đái tháo đường, gout và đã được mổ đại tràng cách đây 30 năm.

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 3 ngày sau khi nhập viện do tai nạn giao thông, ngày 4.11, các bác sĩ chấn thương đã mổ kết hợp xương đòn cho nam bệnh nhân. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân sau mổ điều trị chấn thương lại tụt huyết áp, vã mồ hôi, đau ngực trái.

Qua khám lâm sàng và kết quả điện tim, siêu âm tim, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp . Đây là tình trạng rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Nhật Tiên (Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực), cho biết: “Kết quả chụp mạch vành để chẩn đoán cấp cứu cho thấy, bệnh nhân người Nhật bị tắc cấp động mạch vành phải, hẹp đến 80% động mạch mũ, 50% động mạch liên thất trước”.

Ekip can thiệp mạch vành của Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã nhanh chóng can thiệp cấp cứu, đặt 2 stent động mạch vành phải (là động mạch bị nghẽn gây nhồi máu cơ tim cấp) ngay trong đêm 4.11. Ca can thiệp được thực hiện khẩn trương, chuẩn xác trong thời gian 30 phút.