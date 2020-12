Cặp đôi chịu chơi check-in khắp Việt Nam chụp ảnh cưới 'sốt' cư dân mạng

Nhân vật chính của bộ ảnh là cô dâu Vũ Thị Quỳnh Hoa (29 tuổi, hiện điều hành một trường mầm non quốc tế tại Hà Nội) và chú rể Nguyễn Minh Hoàng Anh (27 tuổi, một CEO resort, nhà đầu tư bất động sản ). Cặp đôi dành 15 ngày chụp hình ở các danh lam thắng cảnh tại 11 tỉnh thành trong năm nay như: Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Ninh Thuận , Đà Lạt, TP.HCM, Cần Thơ và An Giang.