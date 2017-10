Lý do 1: Quần áo sạch sâu mãi trông y như mới



Cặn bột giặt bám trên quần áo là nỗi ám ảnh mà khi nhắc đến khiến phụ nữ ngao ngán nghĩ đến hàng tá hệ quả phiền hà. Không chỉ làm khô cứng vải vóc, sờn màu và gây kích ứng cho làn da nhạy cảm mà quan trọng hơn hết chính là việc chúng khiến bạn phải tốn công sức làm sạch lại lần nữa ngay sau khi đã giặt máy. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, chúng ta cần đến “khắc tinh” của cặn bột giặt, đó chính là máy giặt Electrolux UltimateCare™ EWF12935S với công nghệ UltramixTM giúp trộn và hòa tan hoàn toàn chất giặt tẩy trước khi giặt, đảm bảo áo quần được giặt sạch sâu mà vẫn trông sáng mới, bền màu và đặc biệt giải quyết nỗi lo cặn bột giặt bám trên vải vóc.

Lý do 2: Làn da nhạy cảm được bảo vệ, nâng niu



Đối với quần áo trẻ nhỏ, bạn luôn ưu tiên giặt tay để giặt sạch những vết bẩn “cứng đầu” nhưng vô tình lại khiến làn da bàn tay thô ráp do tiếp xúc chất giặt tẩy thường xuyên. Đáng lo ngại hơn cả, giặt tay không giúp giặt sạch vi khuẩn mà còn khiến quần áo mau sờn rách do lực tay không đều. Chức năng giặt hơi nước - Vapour Action của máy giặt Electrolux EWF12935S sẽ giúp bạn an tâm hơn nhờ khả năng giảm thiểu 99,9%* tác nhân gây dị ứng trên bề mặt vải, đồng thời giữ quần áo mềm mại cho làn da mỏng manh của con trẻ; kết hợp cùng lồng giặt tổ ong mang đến hiệu quả giặt sạch tối ưu đồng thời giảm thiểu nguy cơ sờn sách.

Lý do 3: Quần áo sạch thơm mặc trời mưa nắng thất thường



Cứ tưởng các đấng mày râu mới lo sợ tính “nắng mưa” của phụ nữ, nhưng chính chị em cũng chán ngán những ngày thời tiết mưa nắng thất thường. Nhất là vào những hôm quần áo chất đống thành núi, việc giặt giũ vốn mất nhiều thời gian nay lại có dịp gây thêm phiền hà. Vậy thì việc gì cứ phải đắn đo, “tậu” ngay cho nhà mình chiếc máy sấy thông hơi Electrolux EDV7552S tiện lợi với chức năng Fast 40 giúp sấy khô hoàn toàn 2 kg quần áo ướt chỉ trong 40 phút, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức giúp cả nhà thảnh thơi hơn trong những ngày mưa kéo dài. Chưa kể, kỹ thuật sấy xoay tròn và công nghệ sấy đảo chiều của máy sấy còn giúp giảm thiểu nếp nhăn và giữ quần áo mềm mịn hơn so với phơi dưới nắng.

Lý do 4: Quần áo cả nhà được chăm sóc mà không lăn tăn tiền điện



Quanh đi quẩn lại thì câu chuyện kinh tế trong vấn đề giặt giũ vẫn khiến các chị em trăn trở nhất. Làm thế nào để giữ quần áo sạch thơm suốt mùa mưa mà không lăn tăn về hóa đơn tiền điện mỗi tháng? Máy giặt UltimateCare™ EWF12935S không chỉ giúp chuyện giặt giũ nhẹ nhàng hơn mà còn tiết kiệm điện năng do được tích hợp công nghệ Eco-Inverter giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ đến hơn 56,9%**. Đặc biệt, máy sấy Electrolux được thiết kế nhỏ gọn và có thể tiện lợi lắp đặt chồng ngược trên máy giặt cửa trước giúp tiết kiệm không gian tối đa cho những gia đình có không gian hạn chế. 4 lý do trên đã khiến bạn “xiêu lòng” trước bộ đôi hoàn hảo chăm sóc áo quần từ Electrolux chưa?

Bộ đôi hoàn hảo máy giặt và máy sấy Electrolux giúp chăm sóc và bảo vệ quần áo gia đình bạn: TM cải tiến mới với công nghệ chuyển động gián tiếp sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp động cơ chuyển động siêu êm và bền bỉ hơn. Thông tin chi tiết sản phẩm tại đây: Máy giặt Electrolux EWF12935S thuộc dòng UltimateCarecải tiến mới với công nghệ chuyển động gián tiếp sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp động cơ chuyển động siêu êm và bền bỉ hơn. Thông tin chi tiết sản phẩm tại đây: http://bit.ly/MaygiatElectrolux_TN6 Máy sấy thông hơi Electrolux EDV7552S với kỹ thuật sấy xoay tròn và công nghệ sấy đảo chiều giúp giảm thiểu nếp nhăn và giữ quần áo mềm mịn hơn so với phơi dưới nắng. Thông tin chi tiết sản phẩm tại đây http://bit.ly/MaysayElectrolux_TN6 *Chứng nhận bởi Viện nghiên cứu wfk của Đức - thực hiện trên chất liệu vải cô-tông ở 40 độ C. **Kiểm nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm giữa model EWF12853 và EWW12842, theo thông tin từ nhà sản xuất.

Song Thảo