Cắt đường, 'nuốt chửng' nhà dân khiến nhiều gia đình phải ly tán

Ngày 11.5, sạt lở nghiêm trọng tiếp tục xảy ra ở đoạn ngã ba sông Ô Môn tiếp giáp với rạch Vàm (cách sông Hậu khoảng 100m) thuộc khu vực Thới Thuận, P.Thới An, Q.Ô Môn, Cần Thơ.

Đoạn bờ sông bị sạt lở đã ăn sâu vào đất liền khoảng 5 - 7m, cắt đứt hoàn toàn 15m đường bê tông nông thôn liên khu vực của P.Thới An.

Ảnh: Đình Tuyển Khu vực sạt lở ở phường Thới An

Ông Nguyễn Văn Ni, hộ dân bị sạt lở cho biết, trước đó, từ sáng ngày 7.5, vụ sạt lở bắt đầu xảy ra khiến căn nhà của ông sụp hoàn toàn xuống sông.

“May lúc đó hơn 5 giờ sáng, vợ chông tôi thức dậy rồi. Tôi nghe được vài tiếng rắc rắc là hai vợ chồng lao vội ra ngoài. Trong tích tắc mọi thứ bị cuốn trọn xuống sông, không kịp lấy bất cứ thứ gì”, ông Ni đau xót kể.

Sạt lở cũng khiến cho căn nhà kiên cố của bà Đỗ Thị Cụi, ở sát bên nhà ông Ni phải tháo dỡ khẩn cấp. Đến nay, khu vực nền nhà của bà Cụi cũng đã bị sạt dần xuống sông.

Ảnh: Đình Tuyển Mỗi ngày, khu vực sạt lở lại mở rộng thêm, đe dọa cuộc sống người dân Ảnh: Đình Tuyển Nhiều hộ dân đã phải di dời đồ đạc

Ông Đàm Minh Huy, Chủ tịch UBND P.Thới An, Q.Ô Môn cho biết, từ hôm 7.5 đến nay, mỗi ngày đoạn bờ sông bị sạt lở lại càng mở rộng hơn. Những vết nứt lớn đã kéo dài khoảng 75m, dọc bờ sông đe doạ cuộc sống của hàng chục hộ dân lân cận.

“Chúng tôi tổ chức họp dân và ghi nhận có 17 hộ dân gần khu vực đang sạt lở đang bị đe dọa trực tiếp. Phường đã đề nghị bà con chủ động di dời đồ đạc, đi nơi khác. Phụ nữ trẻ em không được bám trụ lại nhà”, ông Huy nói.

Ảnh: Đình Tuyển Những vết nứt sâu,cắt ngang nhà dân tiếp tục xuất hiện

Ảnh: Đình Tuyển Ông Phạm Hồng Cúc, một hộ dân lân cận điểm sạt lở tỏ ra lo lắng khi nhiều khả năng phải dời nhà đi nơi khác

Cũng theo ông Huy, trước mắt, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cho hộ ông Ni bị mất trắng căn nhà 5 triệu đồng. Riêng hộ bà Đỗ Thị Cụi, là người già, neo đơn nên UBND P.Thới An đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ được 30 triệu đồng. “Bà Cụi cũng đã được bố trí về sống cùng với người cháu. Còn với 17 hộ dân bị ảnh hưởng, chúng tôi đang làm tờ trình hỗ trợ khẩn cấp do thiên tai để hỗ trợ các hộ này”, ông Huy cho hay.

Ảnh: Đình Tuyển Điểm sạt lở cách sông Hậu không xa, mỗi ngày ghe tàu qua lại rất nhiều cũng khiến cho bờ sông dễ bị sạt thêm

Theo UBND P.Thới An, Q.Ô Môn, tình hình sạt lở ở địa bàn phường rất phức tạp do tiếp giáp với sông Hậu và sông Ô Môn cùng nhiều rạch nhỏ. Riêng tuyến sông Ô Môn, phường Thới An đã có 3 “điểm đen” về sạt lở.

Ngoài khu vực Thới Lợi kể trên còn có khu vực Thới Bình hiện cũng bị sạt lở bờ sông dài 54m, sâu vào trong đất liền 5 - 7m; khu vực Thới Phong đoạn sạt lở bờ sông dài khoảng 25m sâu vào trong 3 - 4 m. Thống kê chỉ có khoảng 30 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng có đến hàng trăm hộ dân thuộc diện có nguy cơ bị sạt lở cao, đang sống cảnh thấp thỏm, lo âu.