Câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm ở Bạc Liêu

Bà Châu Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) nữ phòng chống tội phạm ấp Rạch Rắn, cho biết năm 2009, địa phương phát động thành lập các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Theo đó, Công an H.Đông Hải phối hợp với Hội LHPN huyện chọn Rạch Rắn làm nơi thí điểm thành lập CLB nữ phòng chống tội phạm. Lý do, Rạch Rắn giáp ranh với TX.Giá Rai, số hộ người dân tộc Khmer chiếm gần 47%, đời sống kinh tế người dân nơi đây vô cùng khó khăn. Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, liên tục xảy ra nhiều vụ đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản và các loại tệ nạn xã hội khác như đánh đề, đá gà, đánh bài ăn tiền diễn ra như “cơm bữa”.

Bà Lan kể, khi đó bà đã đến nhiều nhà trong ấp vận động phụ nữ tham gia CLB. Ban đầu, nhiều người kiên quyết từ chối vì cho rằng lo cái ăn cái mặc còn chưa xong, thời gian đâu đi chống trộm hoặc bắt người ghi số đề. Không nản lòng, bà vẫn chịu khó vận động, cuối cùng đã có 21 phụ nữ tham gia. Khi CLB được thành lập và đi vào hoạt động, từng thành viên đã trực tiếp đến các hộ gia đình thăm hỏi, nắm bắt tình hình; đồng thời tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Định kỳ hằng tháng, CLB chọn ngày 10 để sinh hoạt, thảo luận các giải pháp ứng phó với những loại tội phạm phát sinh. Mặt khác vận động kết nạp thêm hội viên mới, đến nay CLB có gần 50 người. Bà Lan kể, khi đó bà đã đến nhiều nhà trong ấp vận động phụ nữ tham gia CLB. Ban đầu, nhiều người kiên quyết từ chối vì cho rằng lo cái ăn cái mặc còn chưa xong, thời gian đâu đi chống trộm hoặc bắt người ghi số đề. Không nản lòng, bà vẫn chịu khó vận động, cuối cùng đã có 21 phụ nữ tham gia. Khi CLB được thành lập và đi vào hoạt động, từng thành viên đã trực tiếp đến các hộ gia đình thăm hỏi, nắm bắt tình hình; đồng thời tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Định kỳ hằng tháng, CLB chọn ngày 10 để sinh hoạt, thảo luận các giải pháp ứng phó với những loại tội phạm phát sinh. Mặt khác vận động kết nạp thêm hội viên mới, đến nay CLB có gần 50 người.

Hơn 8 năm qua, các thành viên CLB đã tổ chức gần 120 cuộc tuyên truyền về pháp luật và phong trào hành động của địa phương. Đặc biệt, cung cấp “địa chỉ” hàng trăm vụ đá gà ăn tiền, thầu số đề, cá độ bóng đá, các đối tượng mua bán, tiêm chích ma túy, trộm tài sản... để lực lượng công an triệt phá. Ngoài ra, CLB còn tích cực tham gia giáo dục người lầm lỗi, giúp họ tự giác hoàn lương, không đi theo con đường xấu.

Ông Trần Văn Lục (ngụ ấp Rạch Rắn) kể hơn 10 năm trước, ở Rạch Rắn các vụ đâm chém giữa các băng nhóm diễn ra thường xuyên, khiến cho người dân luôn cảm thấy bất an. Khi CLB được thành lập, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an đã khiến tội phạm nơi đây giảm xuống đáng kể, những đối tượng “sừng sỏ” giờ cũng đã hoàn lương, trở thành người tốt. Trước đây, khi nhắc đến ấp Rạch Rắn thì ai cũng e dè, sợ sệt bởi tính manh động và hiếu chiến của các đối tượng tội phạm. Còn bây giờ, khi đến Rạch Rắn, người dân vô cùng an tâm. Để có được sự chuyển biến tích cực đó, ngoài sự chung tay vào cuộc của các ngành chức năng, thì không thể không nhắc đến vai trò của CLB nữ phòng chống tội phạm.

Nhiều năm liền, tập thể và cá nhân CLB được Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Đặc biệt, năm 2017, CLB vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen, biểu dương toàn quốc.