Chậm bồi thường thiệt hại do thi công cao tốc gây ra

'Biết lấy gì để sống' ?

Ngôi nhà của ông Ngô Đình Vân (65 tuổi, thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành) nứt toác từ móng chạy dài lên tận mái, hậu quả của những chuyến xe ben, xe lu thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây rung chấn. Ông Vân kể, ban đầu tường chỉ xuất hiện các vết nứt chân chim, sau đó đơn vị thi công gia tăng cường độ làm việc thì các vết nứt nghiêm trọng hơn.

“Trước đó, họ ủi đất, san nền gây ô nhiễm bụi bặm có thể chịu đựng được. Nhưng khi đưa xe lu vào làm nền, thì gây thiệt hại lớn. Các đơn vị liên quan đến kiểm tra xác định thiệt hại, nhưng gia đình tôi và một số hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được một đồng đền bù nào”, ông Vân thở dài.

Đây là lý do khiến ông Vân 2 lần nộp đơn kêu cứu lên chính quyền xã và các cơ quan liên quan. Không chỉ nứt nhà, nhiều ruộng lúa của người dân cũng phải bỏ hoang do bị bồi lấp đất đá trong quá trình thi công. Phần nữa do cống thoát nước không hợp lý, đến mùa mưa một bên đường cao tốc ngập úng, bên còn lại thiếu nước. “Người dân chúng tôi sống chủ yếu vào mấy sào ruộng, giờ ruộng cũng bị bỏ hoang, tiền chi trả bồi thường nứt nhà thì chậm. Cứ kiểu này biết lấy gì để sống?”, ông Vân bức xúc và quả quyết sẽ gửi đơn lên UBND tỉnh Quảng Nam.

Nằm cách đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 40 m, tường nhà ông Nguyễn Như (55 tuổi, thôn Phú Quý 3) cũng xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Cột kèo bị gãy khiến mái ngói ở một gian nhà đổ sập, nhiều viên gạch lát nền nhà bong tróc. “Quá bức xúc, nhiều lần người dân kéo lên chặn xe yêu cầu dừng thi công. Hàng chục tờ đơn cũng được gửi lên các cơ quan liên quan nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Như ngao ngán nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Châu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, cho biết địa phương đã nhận được 83 đơn trình báo về việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm nứt nhà dân. Tuyến cao tốc đoạn đi qua địa bàn xã hiện do nhà thầu Sơn Đông (Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Địa phương đã cử cán bộ cùng đơn vị thi công đến hiện trường kiểm tra, giám định và ghi nhận có tình trạng như người dân phản ánh.

Ông Phúc cho biết trong quá trình thi công, các đơn vị đã cho nổ mìn để làm đường, cộng với những rung chấn khi lu mặt đường gây nứt nhà. “Hiện chưa có hộ dân nào được nhận tiền đền bù, chỉ có một số ít hộ được nhận tiền tạm ứng trước. Có 16 hộ bị từ chối giám định với lý do nằm ngoài phạm vi bán kính 50 m, dẫn đến tình trạng bức xúc, cản trở thi công. Xã đã có văn bản kiến nghị lên cấp trên về tình trạng này”, ông Phúc thông tin thêm.