'Chẳng ai muốn mãi sống một cuộc đời thiếu tiện nghi'

Dẫu thế, đôi khi sự tiện nghi lại là một giấc mơ xa vời đối với những hoàn cảnh gặp khó khăn về tài chính. Thế nhưng mặc sự khó khăn, họ vẫn luôn cố gắng mang đến cho gia đình mình một cuộc sống chất lượng nhất.

Xoay sở với mong muốn cho gia đình một cuộc sống đủ đầy

Chị Ngọc cùng với chồng hiện ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là công nhân nhà máy. Cuộc sống với thu nhập công nhân chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng trang trải nơi thành thị. Mùa mưa vừa rồi cái bếp ở quê cứ bị dột mãi do nhà mẹ chị ở đã lâu không được sửa sang lại. Thương mẹ, chị bàn bạc cùng chồng vay tiêu dùng cá nhân của FE Credit sửa lại cái bếp cho mẹ, vừa sạch sẽ lại an toàn, đỡ trơn trượt, vợ chồng chị cũng an tâm hơn khi đi làm xa, không cần thấp thỏm lo lắng mỗi khi nhận được cuộc gọi từ quê. Lúc đầu, chị đi vay trong tâm thế lo lắng vì bất đắc dĩ mới phải vay tiền. Tuy nhiên, nhờ sự tư vấn nhiệt tình, rõ ràng, cùng với quy trình giải quyết và duyệt vay nhanh chóng của công ty khiến chị rất tin tưởng.

Không chỉ gia đình chị Ngọc, anh Bắc làm công nhân cơ khí tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng đã tìm đến sự hỗ sợ của FE Credit để mua sắm cho gia đình với mong muốn gia đình sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn. Công việc của anh thu nhập không đều nên mỗi khi muốn mua thêm trang thiết bị cho nhà mới, hai vợ chồng phải tiết kiệm hơn rất nhiều. Anh quyết đinh tìm đến FE Credit vì hồ sơ nhanh gọn, việc thanh toán trả góp hàng tháng cũng dễ dàng và phù hợp với chi tiêu trong gia đình. Cuộc sống gia đình anh bây giờ tiện nghi và vui vẻ hơn trước. Anh vì thế cũng yên tâm làm việc và cảm thấy công sức lao động của mình đều xứng đáng.

Qua hai câu chuyện nhỏ bên trên, niềm hạnh phúc nhất của mỗi người sau những ngày dài lao động chính là niềm vui, là nụ cười của người thân yêu, là thấy gia đình mình có cuộc sống đủ đầy.

Khoản vay tiêu dùng giúp cá nhân nâng cấp chất lượng sống một cách dễ dàng hơn Khoản vay tiêu dùng với giá trị không quá lớn, thường phù hợp với những người thuộc tầng lớp lao động phổ thông, đang gặp khó khăn về tài chính. Không chỉ là một khoản dự phòng tài chính cho gia đình mà đó còn là giải pháp kịp thời khi ai đó cần tài chính để giải quyết những khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, với việc vay tiêu dùng, quy trình và thủ tục hồ sơ khá đơn giản, thời hạn vay linh hoạt cũng phù hợp để người vay có thời gian làm việc, tiết kiệm và thanh toán khoản vay chủ động hơn.

Viết tiếp hành trình hiện thực hoá hàng triệu ước mơ

Không chỉ tận tâm hỗ trợ khách hàng có một cuộc sống tiện nghi và đủ đầy hơn, FE CREDIT còn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Trong đó, hành trình hiện thực hoá hàng triệu giấc mơ của các em học sinh Trà Vinh gây tiếng vang lớn trong cộng đồng. Bên cạnh việc trao tặng học bổng và các phần quà ý nghĩa, FE Credit đã phối hợp cùng tổ chức Saigon Children’s Charity (SCC) thực hiện sứ mệnh mang đến cho trẻ em khó khăn cơ hội học tập, trang bị cho học sinh trường phổ thông cơ sở Tiểu Cần khóa học tự vệ giúp các em có thể bình tĩnh, tự tin đối phó với những tình huống nguy hiểm.

FE Credit không chỉ luôn tạo ra các giá trị tích cực cho sự phát triển chung của xã hội thông qua các giải pháp tài chính mà còn mong muốn sẻ chia, đồng hành với người dân vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.