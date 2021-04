Chặt cây, ủi đất khi đang thỏa thuận đền bù

Từ đơn thư phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến thửa đất nói trên ở làng Lùng, xã Sơn Giang, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Tại đây, bà Nguyễn Thị Dung (47 tuổi, chủ đất, đang trú ở tỉnh Lâm Đồng), đưa đến tận hiện trường, chứng kiến thửa đất bị san ủi và cây cối bị chặt sạch, chỉ còn trơ gốc, đường kính gốc cây khoảng 25 - 30 cm. Theo đó, hàng trăm cây keo, cau, xoài và một số cây sưa bị đốn hạ tận gốc và đốt cháy nham nhở. Ngoài ra, xung quanh thửa đất này còn xe cơ giới san ủi mặt bằng. Kế đó còn có một căn nhà nhỏ, được cho là do chủ đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 1 dựng lên.

Cây cau sau khi bị đốt

Bà Dung cho biết thửa đất này gia đình bà mua lại của một người dân ở xã Sơn Giang năm 2017, với diện tích khoảng 3 sào (1.500 m2). Khi mua đất, đã có sẵn cây keo, xoài, cau, sau đó, gia đình bà có trồng thêm một số loại cây nữa. Giữa năm 2020 và một số lần sau đó, gia đình bà được Công ty CP thủy điện Huy Măng (chủ đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 1) liên hệ về xã Sơn Giang cùng đo đếm diện tích và cây trên đất, để tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án thủy điện này.

Khi thỏa thuận đền bù chưa đi đến thống nhất giữa hai bên, thì cuối năm 2020, gia đình bà Dung từ tỉnh Lâm Đồng trở về thăm đất, thấy cây trồng lâu năm bị chặt sạch, đất bị san ủi nham nhở. Trong đó, toàn bộ cây keo trồng ở đây đã bị chặt sát gốc và vận chuyển đi đâu không rõ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Dương, cán bộ dự án Thủy điện Trà Khúc 1, cho biết việc cây trên thửa đất của bà Dung bị chặt phá không phải do người của dự án thủy điện làm. Còn việc san ủi đất của bà Dung, thì ông Dương xác nhận là do người của dự án thủy điện thực hiện. Nguyên nhân là do một cán bộ kỹ thuật của dự án thấy cây không còn trên đất nên cho xe cơ giới san ủi, dọn dẹp mặt bằng để tập trung phương tiện thi công dự án. Theo ông Dương, việc san ủi sai trên phần đất bà Dung, cán bộ dự án thủy điện đã xin lỗi gia đình bà này.

Ông Đinh Văn Kiệt, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Giang, cho biết việc cây bị chặt phá, đất bị san ủi như trên là có thật. Tuy nhiên, do Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển quỹ đất H.Sơn Hà cùng chủ đầu tư dự án thủy điện nói là đã thỏa thuận đền bù với chủ đất, nên san ủi mặt bằng để tập kết vật tư, phương tiện thi công dự án. Vì vậy, khi xảy ra san ủi đất thì xã không can thiệp.

Theo ông Trần Như Trà, Phó ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển quỹ đất H.Sơn Hà, việc đất bà Dung bị san ủi do bị nhầm lẫn khi Công ty CP thủy điện Huy Măng tiến hành làm văn phòng điều hành dự án, tập kết máy móc... Đơn vị đã tổ chức cuộc đối thoại giữa gia đình bà Dung và đại diện Công ty CP thủy điện Huy Măng. Chủ dự án đã xin lỗi và cam kết sẽ khắc phục, trả lại mặt bằng cho gia đình bà Dung, tuy nhiên ông Trà cũng thừa nhận cơ quan chức năng đã đi kiểm tra nhưng lại không lập biên bản vụ việc.

Trong khi đó, bà Dung cho biết sẽ có đơn gửi lên cơ quan chức năng H.Sơn Hà để phản ánh, đề nghị tiếp tục làm rõ.