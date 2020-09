Cháy rừng đáng ngờ ở vùng cấp 'chồng' sổ đỏ

Công an vào cuộc

Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã chỉ đạo chủ rừng báo cáo ngay các vụ cháy; kiểm lâm phối hợp với công an vào cuộc để điều tra. “Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì khởi tố vụ án và bàn giao cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm để mang tính răn đe, phòng ngừa”, đại tá Nam nói. Ngoài ra, với những rắc rối trong chồng lấn, Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an H.Vĩnh Linh phối hợp kiểm lâm, có đề xuất Huyện ủy, UBND H.Vĩnh Linh phối hợp với Huyện ủy, UBND H.Lệ Thủy, công an và kiểm lâm để xử lý dứt điểm trường hợp này.