Chị em mê mẩn với dầu gội Thái Dương 7 Cộng đến ‘khai tử’ dầu xả

Chị em mê mẩn dầu gội đến ‘khai tử’ dầu xả

Ngọc Nữ - Top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 hào hứng khoe mái tóc được “hồi sinh” nhờ chọn được dầu gội chân ái: “Do đặc thù công việc thường xuyên phải thay đổi màu tóc, uốn nhuộm, dùng sức nóng liên tục nên tóc Nữ trước đây hư tổn nhiều lắm. Cho đến khi chị quản lý sắm cho 1 em dầu gội Thái Dương 7 Cộng, mái tóc như được hồi sinh vậy. Chỉ 3 lần gội trong 2 tuần, ‘bó rơm’ của mình đã mềm mượt hơn hẳn, chân tóc bám chắc vào da đầu hơn nên bớt gãy rụng trông thấy, có đợt đi quay về muộn 6 ngày không gội mà chẳng hề gàu, ngứa chút nào. Nhưng điều khiến Nữ bị chinh phục hoàn toàn ở loại dầu gội thảo dược này chính là ở việc không cần phải dùng đến dầu xả mà tóc vẫn đẹp, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Ngọc Nữ mê mẩn loại dầu gội đã giải quyết các vấn đề hư tổn của tóc Dầu gội Thái Dương 7 Cộng là siêu phẩm dầu gội năm 2021 đến từ thương hiệu uy tín Sao Thái Dương. Sự hòa trộn điệu nghệ trong bảng thành phần gồm các nguyên liệu quý giá lâu đời như bồ kết, hương nhu, cỏ mần trầu, tang bạch bì, cỏ ngũ sắc, hương nhu, xuyên tâm liên,... tạo nên một hỗn hợp thơm ngào ngạt đặc sánh chinh phục người dùng khó tính nhất ngay từ những lần gội đầu tiên.

Bảng thành phần đắt giá của Thái Dương 7 Cộng Sao Thái Dương hiểu rằng bảng thành phần đắt giá thôi chưa đủ để thuyết phục người tiêu dùng về một loại dầu gội thế hệ mới, dầu gội "khai tử" dầu xả. Chính vì thế Thái Dương 7 Cộng được áp dụng công nghệ tiên tiến dùng áp suất phá vỡ túi tế bào thành các hạt nano hoạt tính cao. Các hạt nano thẩm thấu mạnh, tự động bám dính biểu bì tóc giúp cho các dưỡng chất thấm sâu, sau đó khép biểu bì tóc lại tạo thành một lớp chất sừng hàn gắn lại và làm mịn những chỗ bị hóa chất ăn mòn, làm cho sợi tóc đanh dai nhưng vẫn mềm mượt.

Nói không với các hợp chất hóa học có trong dầu gội công nghiệp, bảng thành phần tự nhiên có trong Thái Dương 7 Cộng chăm sóc, cung cấp chất dinh dưỡng cho từng sợi tóc. Trong đó saponin có nhiều ở bồ kết làm sạch tóc và da đầu, kháng khuẩn và kháng nấm, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe hơn và tinh dầu hương nhu làm thoáng da đầu, kích thích mọc tóc con nhanh chóng, Flavonoid có trong cỏ mần trầu ngăn chặn lão hóa, nuôi dưỡng tóc giúp tóc suôn mượt mỗi ngày,...

Dầu gội tiên phong giữ tóc nhuộm 6 tháng vẫn bền màu

Trên các hội nhóm về làm đẹp rất nhiều chị em từng dở khóc dở cười vì mái tóc sau nhuộm hư tổn, bay màu và còn rất xơ xác do chăm sóc tóc sai cách. Cô nàng Thanh Phương tâm sự trên nhóm “Hội review làm đẹp có tâm”: “Mái tóc nhuộm tím khói 10 điểm của mình chỉ đẹp cho đến lần gội đầu tiên. Mình mê dầu gội nhiều vitamin C do da đầu khô, nên cứ thế gội thẳng cho mái tóc mới nhuộm tím khói. Ngay lần gội đầu tiên thuốc nhuộm trôi theo dòng nước mà xót quá, đã thế tóc chuyển màu dần, còn có dấu hiệu chẻ ngọn nữa.”

Tóc nhuộm dễ hư tổn hơn tóc thường là do thành phần làm mềm và mở biểu bì tóc, thuốc nhuộm kết hợp cùng oxy trợ nhuộm lấy đi lớp Melanin tự nhiên của tóc, đặc biệt chất tẩy sẽ lấy đi sạch sẽ lớp melanin đó làm tóc mảnh và yếu sau mỗi lần gội, từ đó rút ngắn tuổi thọ của tóc.

Dầu gội Thái Dương 7 Cộng chăm sóc tóc sau nhuộm hiệu quả Chị em chọn đúng loại dầu gội chăm sóc tóc sau nhuộm quan trọng như chọn đúng chồng vậy, bởi "sai 1 ly là đi ngay nhiều tiền". Chuyên gia tóc khuyên chị em cần tránh dầu gội có chứa sulfate hay chất làm sạch có trong các loại Clarifying Shampoo (dầu gội chuyên làm sạch) vì chúng làm mất màu tóc nhuộm nhanh.

Mai Phương hài lòng với loại dầu gội chăm sóc tóc nhuộm bền màu Đáp ứng được các tiêu chuẩn đến từ các chuyên gia, Thái Dương 7 Cộng ra đời như "cứu tinh" cho tóc nhuộm, tóc hư tổn do lạm dụng hóa chất. Hơn 1 loại dầu gội thông thường, Thái Dương 7 Cộng phát huy tối đa tác dụng dưỡng ẩm, detox, giữ màu hiệu quả và quan trọng "khai tử" dầu xả. MC Mai Phương mê mẩn sản phẩm thế hệ mới của Sao Thái Dương đến nỗi sắm cả chục chai cho mẹ, bà cùng dùng dần: "Thái Dương 7 Cộng có mùi thảo mộc tự nhiên như nồi nước gội đầu mẹ và bà vẫn gội, chất kem đặc mịn lại còn thơm khiến mình muốn matxa loại dầu này trên đầu mãi. Khi dùng chỉ lấy một chút ra lòng bàn tay đã khiến "tường thành" bụi bẩn bị đánh bay. Chỉ cần gội và xả sạch với nước tóc màu vẫn sáng bóng, tóc mượt, 5 - 6 tháng sau màu tóc không cần nhuộm lại mà tóc vẫn bóng đẹp đến 90%".