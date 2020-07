Được tin sư cô Thích Nữ Hiền Huệ (Thế danh Phan Thị Liên), sinh năm 1935, là nhạc mẫu anh Lê Đức Hùng, nguyên Phó trưởng VPĐD Báo Thanh Niên tại miền Trung, đã từ trần ngày 26.7.2020 (nhằm ngày 6 tháng 6 năm Canh Tý), hưởng thọ 86 tuổi;

Lễ viếng bắt đầu từ 6 giờ ngày 27.7.2020 tại 11 Mỹ An 4, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ; Lễ di quan lúc 5 giờ ngày 29.7.2020; Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân An Phước Viên, Hòa Sơn, Đà Nẵng;