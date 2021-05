Được tin: Ông Mai Văn Lang, sinh năm 1943, quê quán Long An, là nhạc phụ của anh Tăng Đình Huy, nhân viên Phòng Chế bản Nhà in Báo Thanh Niên, đã từ trần lúc 12 giờ ngày 17.5.2021 (nhằm ngày 6.4 năm Tân Sửu), hưởng thọ 79 tuổi; Linh cữu quàn tại tư gia số 137 khu phố B, ấp Vàm Kim, xã Bình An, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An; Lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 17.5; Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 19.5; Sau đó, đưa đi an táng tại quê nhà;

Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên gửi lời chia buồn sâu sắc cùng anh Tăng Đình Huy và gia quyến.