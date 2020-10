Chiều trên sân ga Sài Gòn

Vài hành khách lẻ ngơ ngác đứng chờ chuyến sau, hình ảnh tựa như trong bản nhạc Chiều sân ga quen thuộc: “Trên sân ga chiều, người đông nhưng ai cũng lạ...”!

Năm 1938, nhà thơ Tế Hanh nổi lên với bài thơ Những ngày nghỉ học, được xem là tuyệt phẩm của tuổi học trò. Mỗi khi đọc lên, ai cũng không khỏi bùi ngùi: “Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu. Ngàn đời không đủ sức đi mau. Có chi vương víu trong hơi máy. Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau...”.

Bài thơ ấy, cùng với nhiều bài thơ khác trong tập thơ đầu tay Nghẹn ngào của nhà thơ đất Bình Sơn, Quảng Ngãi xuất bản năm 1939, đã được trao tặng giải thưởng của Tự lực văn đoàn cùng năm. Lúc này ông 18 tuổi!

Nhưng bài thơ đầy cảm xúc của cậu học trò thuở ấy không chỉ gợi lại một nỗi buồn man mác, mà cùng với thi tứ mượt mà ấy, đã đi dài hơn một thế kỷ con đường sắt VN buổi đầu khai mở. Ở phương Nam, lúc này nhà cầm quyền Pháp khởi sự xây dựng ga Sài Gòn từ năm 1885, tức là 1 năm sau khi Hòa ước Patenotre năm Giáp Thân (1884) được ký kết. Đoạn này, ở trang 541, Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim ghi lại: “Ông Patenotre và ông Rheinart ra Huế cùng với triều đình thương nghị mấy ngày, rồi đến ngày 13 tháng 5 năm Giáp Thân, là ngày mồng 6 tháng Juin (tháng 6 - NV) năm 1884, ông Patenotre cùng với ông Nguyễn Văn Tường, ông Phạm Thận Duật và ông Tôn Thất Phan ký tờ hòa ước mới, cả thảy có 19 khoản...”.

Rồi những năm vắt qua hai thế kỷ 19 và 20, đoạn kế tiếp là Sài Gòn - Dầu Giây được tính đến, để từ đó khởi sự cho hành trình xây dựng con đường sắt xuyên Việt. Cách đây ít lâu, tôi đã có viết loạt bài dẫn từ một tài liệu quý của kỹ sư Arnaud de Vogué, con trai của bá tước Robert de Vogué, viết về quá trình xây dựng đoạn đường sắt xuyên Việt đầu tiên với những khó khăn khiến đội ngũ kỹ sư và công nhân vô cùng gian nan khổ cực, bởi đi qua nhiều đoạn rừng thiêng nước độc của miền Đông Nam bộ: Sài Gòn - Dầu Giây.

Đó là nói về đường sắt, còn hệ thống ga tàu trải dài suốt từ Nam Kỳ ra đến Bắc Kỳ cũng được công phu xây dựng rải rác. Cho đến mãi 93 năm sau, tính từ 1885 ga Sài Gòn nằm ở khu vực Q.1 đã hoàn tất sứ mệnh đón đưa khách đi tàu của mình. Đến năm 1978, sau khi nước nhà thống nhất, vì nhu cầu chuyên chở nhiều hơn, cần có một vị trí rộng rãi hơn, nên ga được chuyển về khu vực trước đó, vốn dĩ đã có ga hàng hóa Hòa Hưng, được cải tạo xây dựng lại để trở thành ga hành khách Sài Gòn như bây giờ, tại số 1 Nguyễn Thông, P.9, Q.3.

Tôi từ ga trở về lại trung tâm Sài Gòn trên con đường Nguyễn Thông, vốn trước đây thường ngồi sum vầy với bạn bè ở một hội quán trên con đường này, để tiện ra ga đón người quen về nhà. Bỗng dưng nhớ rằng, vị danh sĩ từng là quan Đốc học Nguyễn Thông người Long An, đã từng xây dựng Văn thế miếu Vĩnh Long, và là vị thanh quan đã dâng bản sớ lên vua Tự Đức để kêu oan cho quan Kinh lược sứ Phan Thanh Giản, lúc ông buộc phải tuẫn tiết ở Vĩnh Long. Lúc ấy, đó là một việc làm rất can đảm, bởi vì việc để mất 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên đã khiến vua Tự Đức nổi giận.