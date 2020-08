Chồng đau đớn khi vợ bại liệt bị giết dã man: 'Tôi chẳng còn tâm trí...'

Theo ông Hà Minh Ngọc (chồng bà Thoa), vợ ông còn rất tỉnh táo nhưng bị liệt nửa người nằm một chỗ nhiều năm nay. Con cái đã lớn và lập gia đình nên ông bà ở riêng vui sống tuổi già. Hằng ngày, ông làm vườn và chăm sóc vợ.

“Sáng nay, tôi dậy đi lễ nhà thờ thì vợ tôi đang ngủ. Lúc đi lễ tôi khóa cửa nhà, cửa cổng rất cẩn thận. Thế nhưng khi tôi đi lễ về thì vợ bị sát hại quá dã man. Một người bại liệt mà nó cũng không tha, thật tàn nhẫn. Chua xót quá…”, ông Ngọc nghẹn ngào về cái chết thương tâm của vợ.

Ông Ngọc nức nở kể tiếp một năm trước, ông và vợ ở thôn Phú Hiệp (cách chỗ ở hiện tại hơn 5km). Do mới chuyển đến nơi ở mới được hơn một năm nay, nên bà con hàng xóm trong thôn 1 chưa quen biết nhiều.

"Nhưng thương vợ tôi bệnh tật, lại chết quá thảm thương nên bà con hàng xóm chung tay dựng rạp làm đám tang cho bà ấy. Còn tôi, nghĩa vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, thương bà ấy ra đi đau đớn nên tôi chẳng còn tâm trí nào. Các con đứa ở gần cũng đã có mặt, đứa ở tận Sài Gòn cũng đang về lo hậu sự cho mẹ", ông nghẹn ngào kể.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 23.8, người dân địa phương phát hiện nghi phạm Nguyễn Quang Thoại (26 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, H.Di Linh) chạy ra từ nhà bà Thoa. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên mọi người chạy vào nhà bà Thoa thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ bại liệt đã tử vong với nhiều vết đâm ở cổ. Thấy vậy, nhiều người vừa tri hô, vừa truy đuổi nghi phạm đang lẫn trốn trong vườn cà phê đồng thời báo vụ việc cho công an.

Công an tìm kiếm hung khí gây án phục vụ công tác điều tra

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Di Linh và Công an xã Gia Hiệp huy động lực lượng truy bắt nghi phạm gây án, bảo vệ hiện trường vụ án mạng để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Quang Thoại bị bắt khi đang trốn sau vườn cà phê của một hộ dân trên địa bàn Thôn 1, xã Gia Hiệp. Qua khám nghiệm hiện trường, một chiếc hộp đựng 2 nhẫn vàng cất trong tủ của gia đình nạn nhân đã biến mất.

Tại địa phương, Nguyễn Quang Thoại được biết đến là người nghiện ma túy nặng, không có nghề nghiệp, việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài hút chích, Thoại thường đột nhập nhà dân trộm tài sản, bắt gà vịt, trộm chó… khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Ông Lưu Văn Thiện (Trưởng thôn 7, xã Gia Hiệp) cho hay: “Tại địa phương, Thoại là người nghiện ma túy và suốt ngày say xỉn, rình mò trộm cắp nên người dân trong thôn rất bức xúc, đề phòng. Năm 2018, trong một lần trộm cắp tài sản của người dân, bị công an truy bắt, Thoại còn dùng dao chống trả. Sau đó, Thoại đi tù, rồi ra tù vào đầu năm 2020. Thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy, người dân trong thôn ai cũng bất an, lo lắng".