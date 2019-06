Chủ động ứng phó và khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão

Cuộc diễn tập tổ chức tại H.Ba Tri (Bến Tre), với quy mô toàn miền Nam. Tình huống giả định là một cơn bão lớn bất ngờ quét qua tỉnh Bến Tre vào rạng sáng 19.6, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống lưới điện của khu vực.

Giả định hệ thống điện bị thiệt hại nặng

Ảnh: Hoàng Kim Lực lượng công nhân điện của các đơn vị phối hợp khắc phục sự cố lưới điện do bão nhằm tái lập điện an toàn cho khu vực Khi tâm bão đi qua, trời mưa to, gió lớn kèm theo lốc xoáy làm hệ thống điện và hệ thống cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn các tỉnh trong khu vực 3 bị thiệt hại nặng. Riêng với lưới điện của Công ty Điện lực Bến Tre (PC Bến Tre) bị thiệt hại nặng nề nhất, cụ thể như: MC (máy cắt) trụ 31 nhánh rẽ Ba Tri - Tiệm Tôm bị bật làm gãy đầu trụ và đà bị cong vẹo từ trụ 32 đến trụ 132; nhánh rẽ Ba Tri - Tiệm Tôm thuộc tuyến 471 trạm 110 kV Ba Tri tôn bay, cây ngã đè lên lưới hạ thế làm đứt nhiều dây nhánh khách hàng; đứt chì 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ số 1 Phước Long (H.Giồng Trôm); bật MC tuyến 471 Bình Đại - An Hóa (H.Bình Đại); đứt chì các vị trí 3FCO trụ 24/4 tuyến 471 Bình Đại - An Hóa, nghiêng 4 trụ hạ thế và 18 vị trí đứt dây nhánh khách hàng…

Riêng lưới điện 110kV, bão đổ bộ trực tiếp gây sự cố trạm 110 kV Ba Tri và đường dây 110 kV tuyến 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại như sau: Trạm 110 kV Ba Tri nước vào phòng hợp bộ làm bật MC 431 do rơle 50, 51 tác động; đứt dây chống sét tại trụ số 50, bị lệch xà chống sét tại các trụ: 47, 48, 49, 51, 52, 53; dây dẫn bị tưa đứt một số tao tại pha B, C khoảng trụ 48-49, 51-52; cành cây bay vào thanh cái C41 làm bật máy cắt 431 trạm 110 kV Bến Tre; Trung tâm điều khiển báo mất kết nối SCADA các trạm 110 kV Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Giao Long; tại trạm 110 kV Giao Long: cành cây, mái tole nhà dân bay vào trạm làm bật máy cắt 131, 431 do rơle 87 tác động…

Đối với hệ thống cáp quang, gió giật mạnh làm cáp quang bị rời khỏi trụ điện, từ trụ số 94 - trụ 99 tuyến Ba Tri - Tiệm Tôm và rơi xuống đất, cần phải cố định lại, đoạn cáp quang này thuộc phạm vi Điện lực Ba Tri quản lý. Hệ thống thông tin liên lạc của các nhà mạng trong khu vực huyện Ba Tri bị cũng bị mất liên lạc.

Chủ động khắc phục một cách nhanh nhất

Qua báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) về các thiệt hại do bão, ông Lâm Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) , chỉ đạo phải nhanh chóng cung cấp điện để địa phương khắc phục sự cố.

Theo đó, PC Bến Tre báo cáo nhanh thông tin thiệt hại cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thực hiện phương án “4 tại chỗ”. EVN SPC đề nghị huy động lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư của các đơn vị trong khu vực hỗ trợ khắc phục nhanh sự cố lưới điện vùng bị thiên tai. Các đội lực lượng xung kích PCTT-TKCN khu vực 3 gồm lực lượng công nhân điện các đơn vị điện lực tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã cử lực lượng đến tiếp ứng. Khu vực đã được cắt điện ở những đoạn bị hư hỏng nặng rồi bàn giao lại cho lực lượng xung kích PCTT tại khu vực 3 khẩn trương dựng lại cột, nối các đoạn dây bị đứt. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan như viễn thông cùng phối hợp tiến hành phát quang, dọn dẹp cây cối đổ ngã.

Sau khi hoàn thành diễn tập, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN khu vực 3 báo cáo EVN SPC cuộc diễn tập đã hoàn thành, tiến hành đóng điện, đảm bảo an toàn lưới. Các đơn vị tham gia đã tích cực triển khai công việc đúng theo kịch bản, hoàn thành đúng tiến độ tái lập nguồn điện cho khu vực như kế hoạch, nhất là giảm thiệt hại do thiên tai gây ra ở mức thấp nhất.