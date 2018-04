Chủ tịch phường, họ là ai?: ‘Khổ sở' vì đủ thứ chuyện trong Bến xe Miền Đông

Ngày được phân công về P.26, Q.Bình Thạnh làm lãnh đạo, ông Phan Quang Khánh (37 tuổi) đã được nhiều người dặn dò nên ông đã chuẩn bị tinh thần. Dù vậy, không ít lần ông “mất ngủ” vì đủ thứ chuyện trong Bến xe Miền Đông (BXMĐ)

Ông Phan Quang Khánh ví BXMĐ như một xã hội thu nhỏ vì trong đó có đủ thành phần, những người ở đây cũng không cố định mà thay đổi liên tục. Chuyện Uber, Grab với xe ôm truyền thống ở bến xe, chuyện băng cướp lộng hành, phụ xe đánh nhau, cả chuyện kẹt xe khủng khiếp ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh … là những vấn đề nóng khiến ông Chủ tịch 37 tuổi "khổ sở" thời gian qua.

Thời gian trước, tình hình an ninh trật tự tại P.26 khá phức tạp nên năm 2013, quận Bình Thạnh thay mới toàn bộ nhân sự của phường, đây cũng là dịp ông Khánh được điều chuyển từ quận về phường làm Phó Chủ tịch. Đến 2016, ông được bầu làm Chủ tịch phường.

Đủ chuyện ở bến xe

Ông Khánh cho biết P.26 có khoảng 38.000 dân. Các vấn đề nóng trên địa bàn kéo dài suốt thời gian qua gồm: An ninh trật tự ở BXMĐ, các dự án nâng cấp đường, chỉnh trang đô thị, trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường và kẹt xe.

Trong đó, riêng BXMĐ đã là cả một câu chuyện về an ninh trật tự. Ông Khánh cho biết, thời gian qua, công an phường phối hợp với lực lượng tại chỗ của bến xe và an ninh của quận để theo dõi an ninh trật tự tại đây.

Ông Phan Quang Khánh (bìa trái) dù đã được dặn dò và chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi về P.26 ông cũng không khỏi bất ngờ...

Ông Khánh chia sẻ: "Bến xe có đủ mọi tầng lớp, thành phần. Trong đó như một xã hội thu nhỏ, thành phần thay đổi liên tục, những băng nhóm tội phạm. Mỗi lần xảy ra chuyện là tôi phải xuống tận nơi mà thời gian qua nhiều chuyện quá nên phân công người túc trực ở đó nên tình hình mới cải thiện".

Theo ông Khánh, thời gian qua có những người trong băng cướp ở BXMĐ từng đi tù nhưng sau khi mãn hạn tù thì quay trở lại bến xe nhằm “xưng hùng xưng bá”. Bảo vệ ở bến xe nhận ra nên gọi công an phường xuống theo dõi. Khi công an kiểm tra hành chính thì họ bẻ lại rằng đã được ra tù thì có quyền như người bình thường nên quay lại bến xe… chơi thôi.

Những trường hợp như vậy, công an cũng không xử lý được, chỉ có cách chú ý đến hành tung của nhóm này cũng như camera an ninh.

Thông tin các hãng xe, tài xế đã được bến xe và phường lưu trữ, còn phụ xe lại thay đổi liên tục khiến việc tập hợp thông tin trở nên khó khăn. Trong đó, thời gian qua nhiều vụ xô xát ở bến xe xuất phát từ những người thuộc nhóm nghề này.

Ông Khánh cũng cho biết: "Riêng chuyện Uber, Grab với xe ôm truyền thống vừa qua cũng mệt. Có những trường hợp những người chạy xe ôm truyền thống tự cài ứng dụng xong đặt Uber tới rồi kéo ra nơi khác để đánh. Lực lượng của phường phải trực luôn ở bến xe để theo dõi".

Còn cả chuyện tiểu bậy, ông Khánh kể lại rằng ngày trước bến xe chưa được sửa chữa nên dù treo băng rôn, khẩu hiệu nhưng nhiều người vẫn tiểu bậy. “Chắc họ nghĩ dơ rồi dơ thêm chút cũng không sao nên mới làm như thế. Giờ có nhà vệ sinh công cộng nhiều rồi, bến xe cũng sạch hơn rồi nhưng một số người vẫn không chịu bỏ 1.000 - 2.000 đi vệ sinh đâu, thích giải quyết nỗi buồn ở bên ngoài”.

Đánh giá về tình hình an ninh trật tự tại đây, ông Khánh nhíu mày: “Có những tội phạm ở địa phương khác nhưng khi hoạt động lại chọn bến xe. Hoặc khi phạm tội ở đâu đó rồi người ta cũng đến bến xe để di chuyển đi nơi khác. Nhưng nhìn chung tình hình bến xe thời gian qua cũng cải thiện khá nhiều”. Ngoài chuyện an ninh thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở bến xe cũng được phường quan tâm hơn các địa bàn khác.

Khổ vì kẹt xe

Ngoài BXMĐ, địa bàn P.26 còn khiến những ai đi về hướng Thủ Đức qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phải “than trời” vì kẹt xe khủng khiếp. Ngày nào cũng như ngày nấy, đoạn đường này vào mỗi giờ cao điểm các xe phải nhích từng chút một. Đoạn đường chỉ 1km nhưng mất 20 - 30 phút mới thoát ra được.

Ông Chủ tịch cho hay: "Ngày trước Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh còn là đường hai chiều, kẹt đến mức không đi được luôn. Sau thành một chiều nên việc lưu thông thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, giờ cao điểm, lực lượng của phường phải vào trong các hẻm điều tiết giao thông vì nhiều xe lưu thông trong hẻm để đi từ Đinh Bộ Lĩnh qua Xô Viết Nghệ Tĩnh và ngược lại".

Để giải quyết tình trạng trên, ông Chủ tịch cho lực lượng theo dõi camera trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nếu thấy xe quá đông thì phối hợp với Bến xe Miền Đông hạn chế xuất bến để tránh tình trạng kẹt xe thêm kéo dài. Tương tự trong các ngày lễ, tết, chỉ cho xe xuất bến theo một số khung giờ nhất định.

Kẹt xe ở đây ảnh hưởng tới chính những người làm việc tại trụ sở UBND của phường, ông Khánh cùng nhiều cán bộ không thể ra về vào lúc 5 giờ chiều mà phải đợi tới 6 giờ lượng xe giảm thì mới về được.

Đủ vấn đề!

Ông Khánh cho biết một tuần ông phải tham dư rất rất nhiều cuộc họp. Họp đến phờ cả mặt, từ họp quận, họp lãnh đạo họp phường, họp với khu phố với họp các ban chuyên môn. Có những việc tuần này chưa sắp xếp được họp thì tuần sau họp tiếp.

Ông Khánh chia sẻ: “Làm lãnh đạo ở P.26 thời gian qua tôi thấy tình hình chung tựa như tất cả nước mưa dồn vô một nơi rồi đổ hết về phường. Đủ các vấn đề chồng chéo lên nhau, vấn đề nào cũng nóng và cần được giải quyết kịp thời”.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch Trụ sở UBND phường ở ngay đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên ông Khánh không thể ra về vào đúng giờ tan tầm

Về an ninh trật tự, không chỉ ở bến xe mà ngay cả những con hẻm gần bến xe tình hình cũng phức tạp, ông Khánh phải cho người mặc thường phục đi theo dõi nắm tình hình. Nhiều trường hợp kiểm tra bất ngờ và phát hiện dương tính với ma túy. Từ đó, an ninh trật tự ổn định hơn vì trộm cắp chủ yếu từ các đối tượng này mà ra.

Để nâng cao đời sống của người dân, ông Khánh chú ý đến việc cải tạo hẻm, xử phạt những trường hợp xả rác bừa bãi. Thời gian đầu ông phải cử cán bộ hoặc nhờ xe ôm canh xem ai xả rác thì giữ lại rồi liên hệ phường đến xử phạt. Phường đến bên cạnh việc xử phạt sẽ thưởng “nóng” ngay cho xe ôm. Còn hiện nay nhiều tuyến hẻm lắp camera nên ý thức người dân cũng được nâng cao.

Từng là một điểm nóng về an ninh trật tự, đến nay tình hình đã được cải thiện khá nhiều, người dân cũng an tâm hơn. Mặc dù vậy, vấn đề kẹt xe ở 2 cung đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh vượt tầm xử lý của phường và phải cần đến sự “ra tay” của các sở, ngành cấp TP.