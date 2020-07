Chưa nộp tiền gửi xe, học sinh bị trường bắt viết 'giấy báo nợ'

Câu chuyện nhà trường bắt học sinh viết “giấy báo nợ” được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Theo đó, do chưa đóng tiền gửi xe đạp điện trong năm học 2018 - 2019, em H.M.N (học sinh lớp 7C Trường THCS Hưng Tây, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) bị nhà trường gọi lên viết “giấy báo nợ”. Trong “giấy báo nợ”, em H.M.N viết mình đang nợ nhà trường 162.000 đồng tiền gửi xe đạp điện và lý do nợ tiền là vì “bố mẹ không nạp”.