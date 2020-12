Chung tay đưa nước sạch về với cộng đồng dân cư Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án “Nước sạch, Cuộc sống xanh” cấp nước sạch mỗi ngày cho khoảng 1.000 người thuộc 200 hộ gia đình trong vùng.

Đại diện Henkel Việt Nam và chính quyền huyện Tân Hồng khai trương hệ thống lọc nước

Henkel Việt Nam đã triển khai dự án từ tháng 9. Sau khi khảo sát các địa điểm tại Đồng Tháp và An Giang, công ty đã hỗ trợ tài chính để xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc nước tại hai địa phương này. Dự án trị giá 10.000 Euro tương đương 274 triệu đồng được tài trợ từ quỹ “Hành động vì ngày mai” (Make an Impact on Tomorrow) của Tập đoàn Henkel.

Được thành lập vào năm 1998, chương trình “Hành động vì ngày mai” hướng đến mục đích chung tay cùng xây dựng một cộng đồng bền vững. Thông qua chương trình này, Henkel đã hỗ trợ hơn 15.500 dự án xã hội tại hơn 100 quốc gia cho đến thời điểm hiện tại.

Ông Lê Minh Tuấn trao tặng 10.000 Euro giá trị dự án cho đại diện “Sát cánh cùng gia đình Việt”

Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Henkel Việt Nam cho biết: “Năm nay là một năm đặc biệt khó khăn. Bên cạnh ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, hàng triệu người trên khắp nước ta đã phải hứng chịu ảnh hưởng của hạn hán, bão lũ và nạn xâm nhập mặn nghiêm trọng. Đội ngũ nhân viên tại Henkel luôn đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người dân Đồng bằng sông Cửu Long và mong muốn chung tay giảm thiểu những ảnh hưởng này. Sự hợp tác giữa chúng tôi và chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt nhằm mang lại nguồn nước sạch cho cộng đồng dân cư ở Đồng Tháp và An Giang, đồng thời cải thiện điều kiện sống của họ”.

Tại buổi lễ khánh thành có sự tham gia của chính quyền huyện Tân Hồng, Trường tiểu học Tân Công Chí 1, đại diện Công ty Henkel Việt Nam và chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt. Đồng thời, Henkel Việt Nam đã trao 30 phần quà cho các học sinh xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Cũng trong hoạt động này, các đại sứ phát triển bền vững là những nhân viên Henkel Việt Nam, đã chia sẻ về cách bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên nước cho 150 học sinh tại Trường tiểu học Tân Công Chí 1. Thông qua những trò chơi vui nhộn, các em đã có cơ hội tìm hiểu về sự khan hiếm nước, tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng có trách nhiệm tài nguyên nước trong cuộc sống hằng ngày.

“Xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang là những địa bàn ở khu vực biên giới. Nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt, nắng và gió; đời sống của người dân cũng đặc biệt khó khăn; nhất là về nguồn nước sạch để ăn uống, sinh hoạt. Việc sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về đường ruột và viêm da. Đặc biệt là với trẻ em, sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy, việc Công ty Henkel hỗ trợ lắp đặt 2 hệ thống lọc nước cung cấp nước sạch miễn phí tại đây đã đem đến cho bà con rất nhiều niềm vui. Giấc mơ có nước sạch để ăn, uống, để đỡ một phần chi phí khi cuộc sống đã quá khó khăn của bà con giờ đã thành hiện thực. Thay mặt bà con ở đây, Sát cánh cùng gia đình Việt cảm ơn Henkel rất nhiều”, chia sẻ từ đại diện Sát cánh cùng gia đình Việt.

Trung tâm Kỹ thuật keo và chất kết dính công nghệ cao của Henkel tại Bắc Ninh

Henkel Việt Nam đã hoạt động hơn 21 năm trong lĩnh vực keo và chất kết dính, có trụ sở chính và nhà máy thông minh ứng dụng Công nghệ 4.0, Trung tâm ứng dụng cho ngành da giày tại Đồng Nai và Phòng Hành trình khách hàng hiện đại tại TP.HCM.

Tại phía Bắc, Henkel có văn phòng và Trung tâm Kỹ thuật keo và chất kết dính công nghệ cao tại Bắc Ninh. Những trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã định vị Henkel Việt Nam là đối tác chiến lược lâu dài, nhà cung cấp giải pháp toàn diện và là nhà cung ứng hàng đầu trong ngành keo và chất kết dính tại Việt Nam.

Ông Lê Minh Tuấn khẳng định: “Henkel cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng để trở thành đối tác tin cậy và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Điều này bao gồm việc thúc đẩy phát triển tính bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi và là một công ty hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng địa phương”.