Chụp ảnh 'sống ảo' dưới hầm chui sông Hàn: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trước tình trạng nhiều bạn trẻ, sinh viên, học sinh... đi bộ và chụp ảnh "sống ảo" dưới hầm chui phía Tây cầu sông Hàn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào ban đêm, ngày 20.1, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại đây.

Khi các phương tiện đang thả dốc xuống hầm chui thì các bạn trẻ vô tư chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Theo công văn, mặc dù khu vực hầm chui phía Tây cầu sông Hàn đã có biển báo hiệu giao thông “Cấm người đi bộ” và lực lượng tuần đường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng vẫn có người cố tình đi bộ xuống hầm chui.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện qua khu vực này, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng cố tình đi bộ xuống hầm chui, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đề nghị lực lượng Công an quận Hải Châu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; người dân đi bộ xuống hầm để chụp ảnh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh các bạn trẻ đi bộ, chụp ảnh dưới hầm chui được một tài xế điều khiển xe qua hầm chui phía Tây cầu sông Hàn phản ánh trên mạng xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng lên kế hoạch phổ biến, tuyên truyền đến học sinh, sinh viên không đi bộ dưới hầm chui dẫn đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định.

Trước đó, người dân đã liên tục phản ánh về việc các bạn trẻ vô tư đi bộ xuống hầm chui phía Tây sông Hàn, đứng ra giữa đường dẫn Trần Phú - Lê Duẩn để tạo dáng chụp ảnh “sống ảo” gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến sáng hôm sau, đông đảo bạn trẻ tạo thành từng nhóm đổ xô ra đường; đi bộ xuống hầm chui để chụp ảnh.