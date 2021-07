Chuyện bao đồng thời Covid: Những bóng hồng tiếp tế thực phẩm cho khu phong tỏa

Tờ mờ sáng đi lo chuyện bao đồng

Dáng người nhỏ nhắn, với đôi tay thoăn thoắt phân chia rau củ, chị Phạm Thị Thúy Hạnh (Chủ tịch Hội LHPN P.Tân Chính) cho biết, hoạt động tương thân, tương ái hướng về khu phong tỏa do Hội LHPN P.Tân Chính tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong khu phong tỏa. Theo chị Hạnh, để chuẩn bị hàng trăm suất rau củ tiếp viện cho khu phong tỏa, từ tờ mờ sáng, nhiều chị em đã có mặt tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu) để bốc xếp rau, củ, quả.

Miệt mài phân loại rau củ chuyển vào giúp đỡ người dân trong khu phong tỏa ẢNH: HUY ĐẠT

Những phụ nữ tay yếu chân mềm ngược xuôi khắp chợ đầu mối thu gom rau củ. Miệt mài đến khoảng 9 giờ sáng, số rau củ tươi xanh được đưa về địa chỉ 59 Hoàng Hoa Thám. Tại đây, các chị em chia nhau đóng gói, phân loại.

Phụ nữ Đà Nẵng đội nắng tiếp viện cho hàng xóm bị phong tỏa vì Covid-19

Cứ khoảng 3 - 5 ngày, chiếc xe kéo đầy ắp rau, củ, quả lại được nhóm phụ nữ P.Tân Chính kéo đến trước khu vực cách ly tam giác Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, nơi có hàng xóm của họ đang thực hiện phong tỏa do có ca mắc Covid-19 từ trung tuần tháng 6.2021.

Cứ 3 - 5 ngày, phụ nữ P.Tân Chính lại thức giấc từ tờ mờ sớm gom rau củ miễn phí tại chợ đầu mối về phân phát cho người dân đang thực hiện cách ly vì dịch bệnh Covid-19 ẢNH: HUY ĐẠT Thực phẩm rau, củ, quả... được chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ người dân khu phong tỏa ẢNH: HUY ĐẠT

Số rau, củ, quả này do chị Nguyễn Đoàn Khánh Uyên (trú P.Tân Chính, một tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường) ủng hộ. Để đủ số lượng cung cấp cho hàng trăm khẩu đang bị cách ly, chị Uyên còn vận động các tiểu thương trong chợ tham gia cùng mình.

“Nhờ sự giúp đỡ của chị Uyên và các tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, số rau củ tiếp viện cho khu phong tỏa ngày càng nhiều. Đến nay, mỗi lần đi gom rau củ phải đi từ mờ sáng, ban đầu chở bằng xe máy nhưng chở không xuể, chúng tôi đã nhờ xe của Quy tắc đô thị P.Tân Chính hỗ trợ việc vận chuyển”, chị Hạnh nói.

Toàn bộ thực phẩm tiếp viện khu cách ly được các tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường ủng hộ miễn phí ẢNH: HUY ĐẠT Trong ngày 29.6, phụ nữ P.Tân Chính đã xin hỗ trợ được 700 kg rau củ và phân chia được 350 suất gửi vào khu phong tỏa ẢNH: HUY ĐẠT

Do khối lượng rau củ ủng hộ quá lớn, phụ nữ P.Tân Chính cùng lực lượng Quy tắc đô thị phường bốc xếp, vận chuyển hàng ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Khánh Uyên chia sẻ: “Tôi thấy bản thân thật sự may mắn, vì còn được ở vòng ngoài, được buôn bán kiếm tiền. Hàng xóm, bà con khó khăn khi phong tỏa, công ăn việc làm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Từ đó, tôi trích một phần bán buôn để cùng chung tay hỗ trợ họ. Của ít lòng nhiều, tôi có 10 phần may mắn thì nay xin chia bớt vài phần cho mọi người trong khu cách ly”.

Theo chị Hạnh, ước tính trong ngày 29.6, phụ nữ P.Tân Chính đã chuẩn bị được gần 7 tạ rau, củ, quả cho ra khoảng 350 suất quà được chuyển vào khu cách ly.

“Những việc làm tuy nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Đà Nẵng trong những ngày cùng nhau chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch dự kiến ngày 2.7 chúng tôi lại tiếp tục tiếp viện thực phẩm vào bên trong”, chị Hạnh nói.

Chuyện “cười ra nước mắt” ở khu phong tỏa

Việc tiếp tế thực phẩm vào khu phong tỏa tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Các túi thực phẩm được tập kết tại bàn sau đó đại diện người dân bên trong ra nhận và cấp phát đến từng hộ gia đình.

Phụ nữ P.Tân Chính đội nắng vận chuyển thực phẩm vào khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Khoảng thời gian khu phố tam giác Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám bị phong tỏa, phụ nữ P.Tân Chính đã vào vai chăm lo nội trợ cho các hộ dân bên trong. Theo lời chị Hạnh, việc đi chợ thay người dân khu phong tỏa được các chị em chia nhau thực hiện, mỗi ngày sẽ có 3 người phụ trách nhận đơn và giao đơn theo những gì người dân yêu cầu trên giấy. Nhiều lúc người dân ghi nhầm khiến các chị "tá hỏa".

Phía bên trong khu phong tỏa cũng đã bố trí cán bộ Đoàn đang thực hiện cách ly làm nhiệm vụ phân phát thực phẩm đến từng hộ gia đình ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Hạnh nhớ lại, ngày đầu phong tỏa, chị em phụ nữ P.Tân Chính chuẩn bị các mẩu giấy chuyển vào bên trong, có một hộ gia đình ghi mua đến 5 kg thịt bò. Với kinh nghiệm nội trợ, chị Hạnh cùng một số chị em đã liên hệ qua số điện thoại hỏi thăm về sự thiếu thốn, trấn an người dân không nên mua quá nhiều thịt vì ngày nào cũng sẽ có người hỗ trợ việc đi chợ.

“Ban đầu khi gọi điện thì người bên trong cũng tỏ vẻ bực mình vì họ nghĩ là chưa gửi tiền thì cứ cho họ mượn rồi khi nhận thịt sẽ để tiền lại bàn nhận thức ăn. Tuy nhiên làm công tác xã hội mình hiểu chuyện, hiểu được sự khó chịu khi bị “bó chân một chỗ” nên có bực mình cũng là chuyện thường. Sau đó hỏi ra thì mới biết họ ghi nhầm, chứ mua 5kg thịt thì tủ lạnh sao chứa hết…”, chị Hạnh cười nói.

Người dân trong khu cách ly xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ những người ở bên ngoài ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Nguyễn Thị Kim Huyền (ở trong một hẻm đường Hoàng Hoa Thám, nơi đang bị phong tỏa) cho biết thực hiện cách ly khiến cuộc sống, công việc của 4 người trong gia đình Huyền bị ảnh hưởng, gặp khó khăn rất nhiều.

“Không riêng gia đình tôi, ở đây đa số là người lao động , chúng tôi đã rơi vào cảnh khó khăn khi bị phong tỏa, thế nhưng ai nấy đều ý thức chấp hành nghiêm quy định của chính quyền để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người. Rất may là trong khó khăn vẫn có sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể, được cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì, rau, thịt… Chỉ mong dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát để chúng tôi được quay lại công việc”, chị Huyền nói.