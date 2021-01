Chuyến xe Tết Sum Vầy vẫn còn vé các tuyến về Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên

Những niềm vui mang tên “Chuyến xe Tết Sum Vầy”

Năm 2020 với nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai khiến chương trình Chuyến xe Tết Sum Vầy 2021 tưởng chừng bị gián đoạn. May mắn thay, chương trình đã tìm được các mạnh thường quân và ấn nút vào phút chót, mang lại niềm vui cho những sinh viên (SV) nghèo xa xứ. Lương Thị Thanh (quê Quảng Nam, SV Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), xúc động chia sẻ: “Em cảm thấy rất bất ngờ khi chương trình vẫn tiếp tục. Trước đó em có theo dõi nhưng không thấy thông tin về chương trình năm nay nên em nghĩ không còn hy vọng được nhận vé xe tết. Khi thấy băng rôn chương trình treo trước cổng trường và bảng thông báo của khoa, em rất vui và háo hức. Em đã đăng ký và Ban tổ chức (BTC) thông báo hồ sơ của em đã được duyệt tặng vé. Vui quá”. Cũng vậy, từ trạng thái hết hy vọng đến được tặng vé xe tết, SV Đoàn Quốc Dũng (quê Quảng Ngãi, đang học Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) hồ hởi khoe: “Em theo dõi chương trình mãi rồi cũng có thông tin, đăng ký và được duyệt tặng vé xe tết, chỉ chờ đến ngày BTC trao là em lên nhận vé ngay luôn. Thật tuyệt vời”.

Tương tự, cô SV Trần Nguyễn Quỳnh Như (quê Nghệ An, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) như trút bỏ được gánh nặng mang tên vé xe tết: “Em đã nghĩ đến việc ở lại làm thêm để kiếm tiền mua vé nhưng càng cận tết giá vé xe thật sự rất mắc. Cũng đã nghĩ đến việc không về quê nữa, ở lại làm thêm đợi sau tết vé xe rẻ lại mới về quê chơi vài ngày. May quá, được BTC tặng vé xe Tết Sum Vầy, em có thể yên tâm lên xe về quê ăn tết mà không phải lo lắng nữa”.

Tuy nhiên, do nhiều lý do, một số SV nghèo đã đành “nhường” lại vé xe Tết Sum Vầy cho những SV khác trong tiếc nuối. Trần Đào Ngọc Nhi (SV Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM) chia sẻ: “Năm trước, em là một trong những SV may mắn đã nhận được vé xe Tết Sum Vầy. Năm nay em được một công ty nhận vào tập sự, vì thế thời gian về quê ăn tết của em trễ hơn thời gian các chuyến xe Tết Sum Vầy lăn bánh nên em sẽ không thể đăng ký xin vé xe. Một chút cảm xúc buồn, một chút tiếc nuối khi lỡ chuyến xe đặc biệt này. Thấy các bạn đăng ký thành công vé xe Tết Sum Vầy mà em bồi hồi nhớ chuyến xe năm trước, nơi những người con xa xứ gặp nhau. Cảm xúc càng hồi hộp hơn khi chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Một hình ảnh có lẽ chỉ có với chuyến xe Tết Sum Vầy. Đó là những kỷ niệm, những cảm xúc khó quên đối với những SV khi được đi trên chuyến xe đầy nghĩa tình ấy. Chuyến xe Tết Sum Vầy là chương trình vô cùng ý nghĩa đối với những SV có hoàn cảnh khó khăn như em. Thật trân quý”.

Vẫn còn nhiều cơ hội nhận vé xe tết miễn phí

Dự kiến chương trình sẽ tặng khoảng 2.000 vé xe cho SV có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TP.HCM về các tỉnh từ Ninh Thuận đến Thanh Hóa để sum vầy cùng gia đình dịp Tết Tân Sửu 2021.

“Hiện vẫn còn vé cho các tuyến xe về Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Và BTC vẫn đang tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến của các bạn SV trên trang tetsumvay.thanhnien.vn và https://cxmx.sac.vn/ . Chúng tôi có đội ngũ nhân sự chuyên lo việc xét duyệt hồ sơ hằng ngày để tặng vé xe tết. Xin lưu ý, hạn chót BTC nhận và duyệt hồ sơ của chương trình là ngày 23.1.2021. Từ ngày 25.1.2021 BTC sẽ chính thức trao vé xe cho các SV đã được duyệt hồ sơ”, đại diện BTC chương trình Chuyến xe Tết Sum Vầy cho hay.

Chuyến xe Tết Sum Vầy 2021 là chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp Trung tâm hỗ trợ HSSV TP.HCM tổ chức với tài trợ chính của FPT Shop và đơn vị đồng hành TBS Group. Chương trình năm nay nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đoàn thể, doanh nghiệp cho đến các cá nhân giúp nhiều SV có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón tết sum vầy cùng gia đình.