CLIP: Ngán ngẩm đôi nam nữ nhổ trộm cây giữa ban ngày

Theo đó, đoạn clip dài 28 giây được camera an ninh ghi lại vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 22.7. Trong clip, nam thanh niên đội nón đen đi bộ tiến vào một ngôi nhà đang đóng cửa. Bất ngờ, nam thanh niên nhổ luôn cây xanh (cao hơn 2 mét) ở trước cửa nhà rồi đi ra. Theo quan sát, cây này vừa mới được trồng, được chống bằng vài thanh gỗ để không bị ngã.

Tài khoản Ngan Nguyenphuong ngán ngẩm: "Thuận vợ thuận chồng nhổ cây to cũng được". Tài khoản Dinh Dat bình luận: "Cây này hoa giấy gốc kia khá to giá chắc cũng được vài triệu". Tài khoản Nguyễn Văn Chí bức xúc: "Thế nào mà chả có ảnh của 2 người này được mời lên uống trà. Ngang nhiên thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà nhổ trộm cái cây to tướng nhà người ta vác về nhà mình trồng".