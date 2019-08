Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Ngô Quốc Việt (địa chỉ liên hệ: 84 Ngô Quyền, P.7, Q.5 ) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Bùi Ngươn Đào theo phiếu chuyển (PC) 515/PC-TN ngày 2.10.2018; UBND H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Hiệp (ngụ tại 597 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8) - là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc Kim theo PC 516/PC-TN ngày 2.10.2018; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của ông Phan Thanh Long (ngụ tại 137/2 KP.7, tổ 80, P.Tân Thới Nhất, Q.12) theo PC 517/PC-TN ngày 2.10.2018; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Ái (ngụ tại 178/5 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Xe và bà Nguyễn Thị Bảy theo PC 525/PC-TN ngày 2.10.2018; Công an Q.Phú Nhuận chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Trung Thu (ngụ tại 116 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.Phú Nhuận) theo PC 542/PC-TN ngày 22.10.2018; Chi cục Thi hành án dân sự Q.Phú Nhuận chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Lan (ngụ tại 418/2, Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Phú Nhuận) theo PC 545/PC-TN ngày 22.10.2018.

- An Giang: Công an tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Trịnh Công Tùng Lĩnh (ngụ tại ấp Bình An, xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, tỉnh An Giang, địa chỉ liên lạc: 283/15 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) theo PC 558/PC-TN ngày 22.10.2018; Sở LĐ-TB-XH tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Đỗ Thanh Phương (ngụ tại 16 Ngô Văn Sở, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) theo PC 561/PC-TN ngày 22.10.2018.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.