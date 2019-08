Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công an P.9, Q.3 chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Xuân Hương (ngụ tại 79/43 Trần Văn Đang, P.9, Q.3) theo phiếu chuyển (PC) 575/PC-TN ngày 30.10.2018; Công an Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Dương Văn Quan (ngụ tại 791 hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) theo PC 576/PC-TN ngày 30.10.2018; Công an Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Lý Kim Hưng (HKTT: 293/19 Bình Tiên, P.8, Q.6; địa chỉ liên lạc: 21/20/47 Lê Công Phép, KP.6, P.An Lạc, Q.Bình Tân) theo PC 580/PC-TN ngày 30.10.2018; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Khổng Thị Hoa (ngụ tại 180/37A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh) theo PC 581/PC-TN ngày 30.10.2018; UBND Q.12 chưa trả lời đơn của ông Hồ Quang Đàn (ngụ tại 198/78 đường số 3, P.9, Q.Gò Vấp) theo PC 582/PC-TN ngày 30.10.2018; UBND Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Hương (ngụ tại 288I Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh) theo PC 586/PC-TN ngày 30.10.2018.

- Bình Định: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quy Nhơn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hồng Hà và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (ngụ tại tổ 9, khu vực 7, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) theo PC 551/PC-TN ngày 22.10.2018; UBND xã Nhơn Khánh, TX.An Nhơn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Sơn (ngụ tại chợ Cây Bông, thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, TX. An Nhơn) theo PC 566/PC-TN ngày 30.10.2018.

- Bình Thuận: UBND TP.Phan Thiết chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Minh và bà Trương Thị Hữu Ngà (ngụ tại 101 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết) theo PC 553/PC-TN ngày 22.10.2018.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.