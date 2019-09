Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- Tòa án nhân dân tối cao chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lang (Lan) (ngụ tại 91/11/14 Nguyễn An Ninh, P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo phiếu chuyển (PC) 644/PC-TN ngày 20.12.2018.

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Võ Thành Mừng (ngụ tại số 058, tổ 3, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) theo PC 653/PC-TN ngày 20.12.2018.

- TP.HCM: Công an H.Củ Chi chưa trả lời đơn của ông Bùi Văn Lại (ngụ tại 22/8A, đường 99, tổ 7, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) theo PC 629/PC-TN ngày 20.12.2018; UBND Q.3 chưa trả lời đơn của bà Lê Kim Mỹ (ngụ tại 182/28/6 Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận) theo PC 630/PC-TN ngày 20.12.2018; Công an Q.1 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ tại 121/40 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1) theo PC 634/PC-TN ngày 20.12.2018; Công an P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Thúy và bà Lê Thị Thu (địa chỉ liên hệ: KP.2, khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) theo PC 637/PC-TN ngày 20.12.2018.

- An Giang: Công an tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Vương Tấn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Tấn Vương (75 Lê Hoàn, khóm Bình Khánh 7, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo PC 645/PC-TN ngày 20.12.2018; Công an tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Bùi Ngọc Quí (ngụ tại số 48, tổ 2, ấp Hòa B, xã Cần Đăng, H.Châu Thành) theo PC 663/PC-TN ngày 20.12.2018.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.