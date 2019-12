Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: TAND Q.12 chưa trả lời đơn của ông Trương Ngọc Phúc (HKTT: 153/2 Nhiêu Tứ, P.7, Q.Phú Nhuận; địa chỉ liên lạc: 677/124/6 Nguyễn Ảnh Thủ, KP.4, tổ 41, P.Hiệp Thành, Q.12) theo phiếu chuyển (PC) 64/PC-TN ngày 22.1.2019; Công an P.17, Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Lý (ngụ tại 931 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp) theo PC 65/PC-TN ngày 2.1.2019; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Quý Phong (ngụ tại 547/56 Hoàng Sa, P.7, Q.3) theo PC 66/PC-TN ngày 22.1.2019; Công an P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Cẩm Tú (ngụ tại 47/12D Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) theo PC 67/PC-TN ngày 22.1.2019; Phòng CSĐT tội phạm về QLTT kinh tế, chức vụ, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Kim Đức - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư XD TM Sài Gòn (60B Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1; địa chỉ liên lạc: 151/9A Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) theo PC 69/PC-TN ngày 22.1.2019.

- Bình Dương: UBND tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Gái (ngụ tại KP.2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát) và một số tiểu thương chợ Bến Cát có tên trong đơn theo PC 22/PC-TN ngày 2.1.2019; Công an TX.Thuận An chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh (HKTT: xóm Tân Thắng, xã An Hòa, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An; địa chỉ liên lạc: P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) theo PC 45/PC-TN ngày 10.1.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.