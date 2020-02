Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TAND tối cao chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngân (ngụ tại 10-12 đường 34-36 Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 129/PC-TN ngày 12.3.2019; ông Phạm Ngọc Hiền (ngụ tại 569/4 Nguyễn An Ninh, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 137/PC-TN ngày 12.3.2019; bà Nguyễn Thị Thái (ngụ tại 7B Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) theo PC 177/PC-TN ngày 28.3.2019.

- TP.HCM: Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trịnh Thiên Xuân (ngụ tại 109 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh) theo PC 112/PC-TN ngày 1.3.2019; TAND Q.6 chưa trả lời đơn của bà Kha Tú Phi (ngụ tại 357/47A Hậu Giang, P.11, Q.6) theo PC 125/PC-TN ngày 12.3.2019; Bưu cục Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM (49 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Lâm Thanh Hiệp (ngụ 62 Lương Ngọc Quyến, P.13, Q.8, TP.HCM) theo PC 127/PC-TN ngày 12.3.2019; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn Anh (ngụ tại 89/1E, tổ 42, KP.4, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn) theo PC 136/PC-TN ngày 12.3.2019.

- An Giang: TAND H.An Phú chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Chẩn (ngụ tại ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, H.An Phú) theo PC 122/PC-TN ngày 1.3.2019; UBND H.An Phú chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, H.An Phú) theo PC 138/PC-TN ngày 12.3.2019.

- Bến Tre: UBND tỉnh Bến Tre chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Chanh và bà Nguyễn Ngọc Huệ (cùng ngụ tại 168F, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP.Bến Tre) theo PC 119/PC-TN ngày 1.3.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.