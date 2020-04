Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- Hà Nội: Công ty TNHH Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng FLC (Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Bích Thoại (ngụ tại số 03, đường số 4, KP.4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 188/PC-TN ngày 15.4.2019.

- TP.HCM: Chi cục Thi hành án dân sự Q.7 chưa trả lời đơn của ông Võ Quang Vũ (ngụ tại số 656, QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Phan Tứ Dũng theo PC 192/PC-TN ngày 15.4.2019; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Phạm Hữu Hạnh (ngụ tại số 218/38 Minh Phụng, P.6, Q.6) theo PC 198/PC-TN ngày 15.4.2019; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của bà Vương Mộng Thu và bà Vương Lang Anh (ngụ tại số 19/3, tổ 58, KP.6, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn) theo PC 200/PC-TN ngày 15.4.2019; Công an Q.4, TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Tạ Hui (ngụ tại 219/21 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1) theo PC 202/PC-TN ngày 15.4.2019; UBND H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Đông (ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 205/PC-TN ngày 15.4.2019.

- An Giang: Công an P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc chưa trả lời đơn của bà Phùng Thị Kim Trinh (ngụ tại số 109/63, khóm Châu Thới, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) theo PC 199/PC-TN ngày 15.4.2019; Công an H.Phú Tân chưa trả lời đơn của ông Đinh Thế Vĩnh (ngụ tại ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, H.Phú Tân) theo PC 204/PC-TN ngày 15.4.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.