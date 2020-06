Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: UBND Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của ông Phan Thượng Trị (ngụ 123/5 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh) theo PC 292/PC-TN ngày 27.5.2019; Công an Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Lê Thanh Hiệp (ngụ 151/67/41/7 Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) theo phiếu chuyển (PC) 274/PC-TN ngày 27.5.2019; Công an P.17, Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Do (ngụ 81/105/14 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh) theo PC 288/PC-TN ngày 27.5.2019; Công an Q.3 chưa trả lời đơn của ông Tôn Thất Tùng (HKTT: 389A Võ Văn Tần, P.5, Q.3; địa chỉ liên hệ: ấp 4, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh) theo PC 291/PC-TN ngày 27.5.2019.

- Bến Tre: UBND tỉnh Bến Tre chưa trả lời đơn của ông Lê Thanh Tùng, ông Phạm Văn Long, ông Phạm Văn Nhân (cùng ngụ ấp 3, xã Tân Mỹ, H.Ba Tri) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 270/PC-TN ngày 15.5.2019; UBND H.Châu Thành chưa trả lời đơn của bà Trần Ngọc Bích Trâm (ngụ 131A, KP.4, TT.Châu Thành, H.Châu Thành) theo PC 218/PC-TN ngày 3.5.2019; UBND H.Châu Thành chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ 39/27/17/6, đường APĐ09, KP.1, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) theo PC 244/PC-TN ngày 3.5.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.