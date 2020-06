Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Hạnh Chi (HKTT: xóm Chùa, xã Tân An Hội, H.Củ Chi; địa chỉ liên hệ: P.Tư Bạch Đằng, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và ông Lê Văn Hùng (ngụ tại ấp Xẻo Ranh, xã Long Hòa, H.Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) theo phiếu chuyển (PC) 293/PC-TN ngày 27.5.2019; Đoàn luật sư TP.HCM (104 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1) chưa trả lời đơn của ông Trần Thanh Phong (ngụ tại 55 Hà Huy Tập, KP.2, P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 294/PC-TN ngày 27.5.2019.

TAND tỉnh Cà Mau chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Minh Vân (ngụ tại số A3.24.03, chung cư Hoàng Anh An Tiến, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) theo PC 281/PC-TN ngày 27.5.2019.

: Chi cục Thuế H.Di Linh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hoài Thơ và bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng (ngụ tại tổ 4, TT.Di Linh, H.Di Linh) theo PC 275/PC-TN ngày 27.5.2019; Công an xã Lộc An, H.Bảo Lâm chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Tám (ngụ tại xóm 4, thôn 4, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) theo PC 299/PC-TN ngày 27.5.2019.