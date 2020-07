Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

TP.HCM: UBND H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Phụng (ngụ tại B7/179A, ấp 2, xã Đa Phước, H.Bình Chánh) theo phiếu chuyển (PC) 326/PC-TN ngày 12.6.2019; UBND Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (ngụ tại số 42 Cầu Kinh, KP.4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) theo PC 328/PC-TN ngày 12.6.2019; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trương Xuân Long (ngụ tại 56/36/5 đường số 4, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) theo PC 335/PC-TN ngày 12.6.2019; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Lâm Quốc Thống (ngụ tại phòng 104, chung cư An Khang (đường số 3, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7) theo PC 342/PC-TN ngày 25.6.2019; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Viết Dũng (ngụ tại 71 Hoàng Dân Sinh, KP.5, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo PC 347/PC-TN ngày 25.6.2019; UBND Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của bà Ngô Thị Thanh Loan (ngụ tại 236, lô X, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh) theo PC 354/PC-TN ngày 25.6.2019; Công an P.11, Q.5 chưa trả lời đơn của ông Vương Văn Bé và bà Trần Thị Nhiều (ngụ tại số 195, lầu 1, đường Lương Nhữ Học, P.11, Q.5) theo PC 355/PC-TN ngày 25.6.2019.

- Đắk Lắk: Tỉnh ủy Đắk Lắk chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Thu Nhung (ngụ tại tổ 10, khối 6, P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 316/PC-TN ngày 12.6.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.