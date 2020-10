Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Viện KSND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Châu Tuấn (ngụ tại số 428 Phan Huy Ích, tổ 43, P.12, Q.Gò Vấp) theo phiếu chuyển (PC) 442/PC-TN ngày 5.8.2019; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Công Trường - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) theo PC 450/PC-TN ngày 15.8.2019; Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM) chưa trả lời đơn của tập thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công ty bảo hiểm PJICO Long An (26 đường số 2, khu dân cư trung tâm, P.6, TP.Tân An, tỉnh Long An) theo PC 451/PC-TN ngày 15.8.2019; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Lê Cẩm Vân (ngụ tại 332, tổ 1, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, H.Củ Chi) theo PC 462/PC-TN ngày 15.8.2019.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: UBND P.Phước Trung, TP.Bà Rịa chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Bé Chính (ngụ tại tổ 1, KP.5, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa) theo PC 454/PC-TN ngày 15.8.2019; UBND P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu chưa trả lời đơn của tập thể các hộ dân cư ngụ tại hẻm 157 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu theo PC 473/PC-TN ngày 15.8.2019.

- Bình Dương: UBND TP.Thủ Dầu Một chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Nguyện (ngụ tại số 642, đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 440/PC-TN ngày 5.8.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.