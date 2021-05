Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công an Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Thiên Hương (ngụ 122/51 Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh) theo phiếu chuyển (PC) 709/PC-TN ngày 28.11.2019; UBND P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 chưa trả lời đơn của bà Đặng Nguyên Hạnh (ngụ tầng 3, 274 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) theo PC 711/PC-TN ngày 28.11.2019; Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Xuân (ngụ 44/5, ấp 4, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè) theo PC 716/PC-TN ngày 28.11.2019; UBND Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Hồ Hải Sơn (ngụ 46/6, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) theo PC 720/PC-TN ngày 28.11.2019.

- Cần Thơ: Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ (138X/20 Nguyễn Văn Cừ, P.Khánh An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Việt và ông Nguyễn Thành Long (ngụ B9 Nguyễn Thông, P.An Thới, Q.Bình Thủy) theo PC 705/PC-TN ngày 28.11.2019.

- Đồng Nai: UBND tỉnh Đồng Nai chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Mai (ngụ 6B, đường 3/2, tổ 5B, KP.4, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) theo PC 710/PC-TN ngày 28.11.2019.

- Long An: Tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội - chi nhánh Long An (số 20 QL1A, KP.Bình Phú, TP.Tân An, Long An) chưa trả lời đơn của bà Trịnh Liễu Hồng Nhung (ngụ T146, ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch, H.Cần Đước) theo PC 680/PC-TN ngày 18.11.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.