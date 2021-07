Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Phú Đức (ngụ 152/61 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 786/PC-TN ngày 20.12.2019; Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương (HKTT: A17/21 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM; địa chỉ liên lạc: 782/7 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) theo PC 739/PC-TN ngày 10.12.2019; TP.HCM: Công an H.Hóc Môn, TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Danh Tâm (ngụ ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) theo PC 723/PC-TN ngày 10.12.2019; Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex (lầu 9, tòa nhà B&L Tower, 119 - 121 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng - cổ đông sở hữu 9.724 cổ phần của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex theo PC 725/PC-TN ngày 10.12.2019; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đới (ngụ 69/1D, tổ 1, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) theo PC 731/PC-TN ngày 10.12.2019; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Thu Thảo (ngụ 765/54/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) theo PC 733/PC-TN ngày 10.12.2019; UBND Q.9 chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Bích Liên (ngụ số 53, đường 3, P.Phước Bình, Q.9) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 736/PC-TN ngày 10.12.2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.