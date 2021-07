Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Ninh Viết Sơn (ngụ 12 Đặng Tiến Đông, KP.4, P.An Phú, Q.2) và một số người dân khác có tên trong đơn theo phiếu chuyển (PC) 741/PC-TN ngày 10.12.2019; chưa trả lời đơn của ông Vũ Đình Tuyên (ngụ thôn 1, xã Đắc Sin, H.Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 742/PC-TN ngày 10.12.2019; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Quang Vinh (ngụ 311, lô F chung cư Bàu Cát 2, P.10, Q.Tân Bình) theo PC 747/PC-TN ngày 18.12.2019; Công an Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của bà Phan Thị Ngọc Trân (ngụ 147 Lê Niệm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) theo PC 755/PC-TN ngày 18.12.2019; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chót (ngụ chùa Thiên Đức, 40/6A, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) theo PC 756/PC-TN ngày 18.12.2019; Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Đỗ Mạnh Cường (ngụ 106/9A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh) theo PC 757/PC-TN ngày 18.12.2019.

- An Giang: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Long Xuyên chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phèn (ngụ số 4/8A, khóm Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) theo PC 787/PC-TN ngày 20.12.2019.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: UBND H.Châu Đức chưa trả lời đơn của bà Đặng Minh Phượng (ngụ tổ 52, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, H.Châu Đức) theo PC 751/PC-TN ngày 18.12.2019.