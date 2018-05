Cơ quan không trả lời bạn đọc

- Tòa án nhân dân tối cao không trả lời đơn của bà Lê Thị Có (ngụ số 239/20, ấp Bình Lương, xã An Bình, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) theo phiếu chuyển (PC) 559/PC-TN ngày 16.10.2017; bà Trần Vũ Thục Đoan (ngụ 163/1, KP.2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và ông Trần Nguyên Vũ (ngụ 76 Lê Ngô Cát, KP.5, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo PC 570/PC-TN ngày 25.10.2017.



- Thanh tra Chính phủ không trả lời đơn của bà Lê Thị Minh Châu (ngụ căn hộ H8, chung cư 96A, phố Định Công, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) và một số cổ đông của Công ty CP nhựa y tế Mediplast có tên trong đơn theo PC 535/PC-TN ngày 12.10.2017.

- Long An: UBND H.Bến Lức không trả lời đơn của ông Lâm Văn Tâm (ngụ ấp 3, xã An Thạnh, H.Bến Lức) theo PC 472/PC-TN ngày 12.9.2017; UBND H.Bến Lức không trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Giềng (ngụ ấp 10, xã Lương Hòa, H.Bến Lức) theo PC 496/PC-TN ngày 20.9.2017; TAND tỉnh Long An không trả lời đơn của ông Đào Tô (ngụ số 16, ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) - là người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Long theo PC 512/PC-TN ngày 25.9.2017.

- Tiền Giang: UBND tỉnh Tiền Giang không trả lời đơn của ông Tạ Công Dũ (HKTT: 137/1 QL 60, tổ 11, KP.8, P.5, TP.Mỹ Tho; địa chỉ liên lạc: 15/3 ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Tạ Công Lợi theo PC 515/PC-TN ngày 25.9.2017.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.