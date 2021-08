Con đánh mẹ, dọa giết vì không mượn được điện thoại: Sẽ giám định tâm thần

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 17.8, bà Đ.T.C (54 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị con trai là Nguyễn Thành N. (34 tuổi) dùng cây lau nhà đánh và lấy dao dọa giết vì không mượn được điện thoại.

Một người con gái của bà C. dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nickname H.T ngao ngán: “Con trai thế này thà không có”. “Mẹ ta còn đánh, khổ cả đời” là câu nói của nickname N.V. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an H.Long Điền phối hợp cùng Công an xã Phước Tỉnh vào cuộc điều tra. Trao đổi với phóng viên ngày 18.8, một lãnh đạo Công an H.Long Điền cho biết đã mời bà C. và N. lên làm việc. “Bà C. nói con mình bệnh tâm thần. Bà không muốn xử lý N., chỉ xin đưa N. về nhà để chăm sóc”, lãnh đạo này cho hay. Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an H.Long Điền, cho biết: “Chúng tôi đã bàn giao N. về địa phương để quản lý. Khi nào hết dịch sẽ đưa N. đi giám định tâm thần. Việc N. dùng cây lau nhà đánh mẹ mình khiến nhiều người rất bức xúc ”.

Bà C. (áo vàng) trình bày với cơ quan công an rằng con bà bị tâm thần nên xin được đưa N. về nhà chăm sóc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, bà C. có 6 người con, chỉ có N. là con trai. Chồng bà C. đã mất và hiện bà đang sống một mình nuôi các con. Hàng xóm xung quanh cho rằng N. có biểu hiện thần kinh không bình thường. Bản thân N. đã từng nhiều lần đuối nước nhưng may mắn được cứu sống.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Tỉnh, qua người dân được biết N. có biểu hiện thần kinh nhưng không có giấy khám, điều trị xác định N. bị bệnh. N. cũng đã nhiều lần đánh mẹ nhưng không lần nào bà C. báo chính quyền địa phương xử lý.

“Qua vụ việc này chúng tôi đã cho N. về nhà ở cùng bà C. và đề nghị tổ dân cư quan sát. Nếu N. tiếp tục tái phạm, đánh đập mẹ ruột của mình thì chính quyền xử lý ngay”, một lãnh đạo UBND xã Phước Tỉnh cho biết.