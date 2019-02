Công an truy bắt ‘bút tặc’ vẽ bẩn tuyến đường trăm tỉ tại Hà Nội

Dự án cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội) là dự án trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông thường xuyên tại tuyến đường đê ven sông (đoạn Âu Cơ - Nghi Tàm), giúp kết nối nhanh từ trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các huyện lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỉ đồng, gồm 3 hạng mục: cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271 m, rộng 10 m; hạ thấp đê, thay thế phần đê bằng kết cấu tường bê tông cốt thép; mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 khoang lên 3 khoang, xây mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê. Đến 10.10.2018, dự án chính thức hoàn thành, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe hạng mục cuối cùng là cầu vượt An Dương - Thanh Niên, đưa vào sử dụng.