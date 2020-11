Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tuyên dương thợ mỏ sáng tạo

Dự hội nghị có Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo báo cáo của Công đoàn TKV, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nói riêng và phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được Công đoàn TKV tổ chức phát động thi đua rộng khắp trong toàn ngành, đã góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhờ áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, đã nâng năng suất lao động tính theo doanh thu toàn tập đoàn năm 2019 tăng so với 2018 là 22,7%. Hiện nay, lợi ích kinh tế từ việc áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, tự động hóa, tin học hóa của toàn tập đoàn ước đạt khoảng 450 tỉ đồng/năm.

Các đơn vị đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chuyên môn phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghiên cứu đổi mới công nghệ, xác định khoa học và công nghệ (KH-CN) là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) cũng như tăng cường đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), an toàn môi trường.

Nhờ việc tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy phong trào sang kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp các đơn vị trong tập đoàn nắm bắt những công nghệ tiên tiến trên thế giới để đầu tư, áp dụng phù hợp vào sản xuất; điều chỉnh, cải tạo hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất đã và đang vận hành; chủ động chế tạo nội địa hóa một số phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất thay thế nhập khẩu...

Tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả cao như Công đoàn các đơn vị: Than Hà Lầm; Than Vàng Danh; Than Mạo Khê; Than Uông Bí; Than Mông Dương; Than Cao Sơn; Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ; Tổng công ty Khoáng sản; Tổng công ty Điện lực; Nhôm Lâm Đồng; Chế tạo máy; Tuyển than Cửa Ông…

Phong trào thi đua “Thợ mỏ sáng tạo” đã có 140 đề tài sáng kiến của các cá nhân thuộc 19 đơn vị công đoàn cơ sở tham gia trên các lĩnh vực về công nghệ khai thác than hầm lò, lộ thiên, khai thác khoáng sản, sàng tuyển, cơ khí, điện lực, hóa chất mỏ...

Tại hội nghị, Công đoàn TKV đã công bố và trao bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 38 cá nhân; công nhận và khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” của Công đoàn TKV cho 114 cá nhân; khen thưởng 14 tập thể xuất sắc trong phong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phong trào “Thợ mỏ sáng tạo”. Cũng tại hội nghị, Công đoàn TKV đã trao hỗ trợ 1,24 tỉ đồng cho 620 gia đình CNVCLĐ trong Tập đoàn bị ảnh hưởng do bão, lũ tại miền Trung vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đánh giá phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, thực hiện hiệu quả chủ trương “cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa” của TKV.

Tổng giám đốc nhấn mạnh, hoạt động KHCN, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là chìa khóa giúp TKV vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, khẳng định TKV là doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước và khu vực. Đồng thời, đề nghị công đoàn cùng chuyên môn tiếp tục phối hợp để phát động sâu rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào “Thợ mỏ sáng tạo” và đạt được hiệu quả cao hơn, thành công hơn nữa…