6 nguyên tắc đơn giản đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhà

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chủ đề “An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người” được Tổ chức Y tế thế giới WHO lựa chọn để thu hút sự chú ý và lan tỏa hành động giúp ngăn ngừa, phát hiện và quản lý những nguy cơ về bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sức khỏe con người, thịnh vượng kinh tế, nông nghiệp, tiếp cận thị trường, du lịch và phát triển bền vững.

Tiếp theo thành công của lần tổ chức thứ nhất năm 2019, năm nay, ngày an toàn thực phẩm thế giới với chủ đề “An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người”, sẽ là chiến dịch định hướng hành động thúc đẩy nhận thức của toàn cầu về an toàn thực phẩm. Đồng thời kêu gọi các quốc gia và các nhà hoạch định chính sách, khu vực tư nhân, các tổ chức của Liên hợp quốc và cộng đồng cùng hành động về an toàn thực phẩm.

An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi người đều có vai trò trong bảo đảm thực phẩm an toàn, không gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Thông qua “Ngày An toàn thực phẩm thế giới”, WHO cam kết các nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cộng đồng và giảm gánh nặng bệnh lây truyền qua thực phẩm toàn cầu.