Coolmate Startup gọi vốn SharkTank và niềm tin ‘không cần phải lớn mới làm điều ý nghĩa’

Bên cạnh những con số ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch IPO năm 2025, ở Coolmate còn có những dự án mang ý nghĩa xã hội từ những ngày đầu thành lập.

Startup Việt, lớn lên và trưởng thành nhờ tình yêu của người Việt

Coolmate là một startup non trẻ hơn 2 tuổi vừa tập trung tăng trưởng, vừa có những chương trình đồng hành cùng cộng đồng mỗi quý, người ta vẫn thường hỏi điều gì khiến startup này có thể duy trì nhiều thứ song song như thế. Và câu trả lời chính là niềm tin rằng “một công ty không cần phải lớn mới làm điều ý nghĩa” đã thúc đẩy những bước đi nhanh chóng của Coolmate.

Coolmate hiểu rằng mình sinh ra tại Việt Nam, tồn tại nhờ tình yêu thương của con người Việt Nam và phải có trách nhiệm lan tỏa tình yêu thương đó đến với mọi người.

Care & Share - Sức nhỏ làm việc nhỏ, miễn là đã bắt tay thực hiện

Care&Share chính là dự án tâm huyết và dài hơi nhất của Coolmate khi bắt đầu khởi xướng từ tháng 10.2020. Hơn 8 tháng phát động, đã có gần 5.000 khách hàng đồng hành và trung bình liên tục mỗi tháng Care&Share có thể đóng góp hơn 10 triệu đồng cho quỹ Cặp lá yêu thương của VTV.

Hằng tháng, Coolmate sẽ trích ra 10% doanh thu từ tất cả các sản phẩm trong danh mục “Care & Share” để đóng góp vào quỹ dành cho những “chiếc lá chưa lành” với hy vọng rằng mỗi chiếc áo, chiếc mũ hay khẩu trang không chỉ là những món đồ hằng ngày trong tủ đồ của mỗi người, mà ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này, những món đồ đó đang góp phần yêu thương và chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn hơn.

“Hạnh phúc nhất là khi những sản phẩm tâm huyết của mình trở thành cầu nối giữa những “chiếc lá lành” với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội đến trường, có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Và Coolmate cũng vô cùng tự hào khi bản thân trở thành “chiếc cầu nối” đầy đặc biệt và ý nghĩa đó”, CEO Nhu Phạm chia sẻ.

Lan tỏa những điều tích cực từ những sản phẩm ý nghĩa

Bên cạnh chương trình Care & Share, Coolmate còn có những dự án cộng đồng khác như Hướng về miền Trung hay CDC Bắc Ninh Bắc Giang.

Năm 2020 chứng kiến trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung với vô vàn thiệt hại và mất mát.

Trong bối cảnh đó, đã có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm chung tay đóng góp với mục tiêu “Hướng về miền Trung ruột thịt”. Coolmate hiểu mình không quá to lớn như những người đi đầu nhưng cũng không ngồi yên khi thấy đồng bào miền Trung ruột thịt đang khó khăn như thế nào để đối mặt với thiên tai. Đó cũng chính là lý do mà dự án “Hướng về miền Trung với chiếc áo in #mientrung” ra đời.

3 ngày phát động, 600 áo bán ra và 100% số tiền thu được chuyển cho dự án “Nhà chống lũ” của Quỹ Sống để gửi tới đồng bào miền Trung.

Cùng nhìn lại kết quả Dự án “Hướng về miền Trung với chiếc áo in #mienTrung”

Hay mới đây, CDC Bắc Ninh Bắc Giang là hai trung tâm nóng hơn bao giờ hết từ đợt bùng phát dịch từ cuối tháng 4 đến nay. Vẫn là sự chân thành và quyết liệt, Coolmate nhanh chóng triển khai dự án bán áo và ủng hộ 100% doanh thu để mua khẩu trang và đồ bảo hộ cho các y bác sĩ nơi tâm dịch.