Dookki Việt Nam vượt bão số 13, chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi

Những cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và các đội thanh niên xung kích ở Quảng Trị vừa được Báo Thanh Niên trao tặng hàng trăm bộ quần áo đi mưa loại tốt (trị giá 1 triệu đồng/bộ) do Công ty TNHH GIVI Việt Nam (đóng tại Long An) gửi tặng.