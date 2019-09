Nữ thủ khoa Trung học quốc gia trăn trở về môi trường ở hội nghị quốc tế

Gần đây nhất là vai trò đại diện sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị chuyên đề Phát triển bền vững ở Thái Lan.

Từ khi còn học tập tại tỉnh Ninh Thuận, Trúc Quy luôn được đánh giá cao trong quá trình học tập. Suốt 12 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và nằm trong nhóm đầu của lớp. Trúc Quy còn là học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh và là thành viên nòng cốt trong đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Em còn là niềm tự hào lớn của gia đình khi là thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia khối Tự nhiên tỉnh Ninh Thuận. Với số điểm "con nhà người ta", Trúc Quy chính thức trúng tuyển vào khoa Kinh doanh quốc tế, Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Cũng trong thời gian này, em xuất sắc đạt được học bổng SCG Sharing The Dream từ tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á SCG, trở thành một trong 13 sinh viên xuất sắc nhất Việt Nam được chọn tham dự Hội trại SCG Sharing The Dream ASEAN 2019 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Tại đây, lần đầu tiên cô nữ sinh mang tiếng nói và ước mơ nâng cao chất lượng môi trường sống tại quê hương bằng kế hoạch về chương trình trách nhiệm xã hội mang tên “Nói không với nhựa dùng 1 lần”. Bài thuyết trình đầy cảm hứng với kế hoạch cụ thể và khả thi của Trúc Quy đã gây ấn tượng mạnh và lời nhận xét tích cực từ phía lãnh đạo Tập đoàn SCG cũng như bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Trúc Quy cũng đại diện sinh viên Việt Nam để phát biểu cảm nghĩ về việc biến đổi khí hậu và kêu gọi sự chung tay hành động trước hơn 1.000 chuyên gia, đại biểu quốc gia của khối ASEAN trong hội nghị chuyên đề Phát triển bền vững.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, toàn bộ kinh tế phụ thuộc vào gánh rau của mẹ và người thân thường xuyên đau ốm, Trúc Quy chưa từng chùn bước. Trái lại, em luôn giữ tinh thần lạc quan và nghị lực học tập để vượt hoàn cảnh. Cuộc sống sớm tiếp xúc với gian khó đã giúp Trúc Quy sớm nhận ra rằng biến đổi khí hậu thực sự ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống không chỉ của gia đình em mà còn của người dân. Thời tiết khắc nghiệt, mùa hanh khô thì thiếu nước canh tác, mùa lũ thì làm nhà cửa tan hoang ảnh hưởng nặng nề đến kế sinh nhai. Mặt khác, tình trạng rác thải công nghiệp bừa bãi gây suy giảm chất lượng cuộc sống của bà con. Những trăn trở này đã làm động lực để Trúc Quy chủ động tìm kiếm cơ hội rèn giũa tại các tập đoàn chuyên nghiệp, tập trung phát triển bền vững với môi trường để trau dồi kỹ năng, sớm thành nữ doanh nhân thành đạt, quay về cải thiện cuộc sống của gia đình nói riêng và của cộng đồng nói chung.

Sự nỗ lực đã giúp Trúc Quy gặt hái được những quả ngọt, mà bắt đầu ngay từ ngày em nhận được học bổng SCG Sharing The Dream của Tập đoàn SCG mà em vốn ngưỡng mộ. Bởi SCG không chỉ chú trọng đến sự phát triển của con người mà còn gắn chặt với các hoạt động bảo vệ môi trường. Trên đà thẳng tiến, em được chọn tham gia Hội trại SCG Sharing The Dream Asean 2019 cùng 12 đại diện sinh viên Việt ưu tú khác tại Thái Lan.

“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với bản thân em và các bạn đồng hành. Không chỉ mở mang tri thức về những đột phá công nghệ xanh trên thế giới, phương pháp ứng dụng nền kinh tế tuần hoàn vào doanh nghiệp, chúng em còn được truyền cảm hứng để tự tin bảo vệ môi trường theo khả năng của mình. Những ý tưởng sáng tạo thậm chí còn nhận được đề nghị hỗ trợ phát triển từ chính tập đoàn trao học bổng. Em cảm thấy hành trình theo đuổi ước mơ bấy lâu không còn đơn độc nữa”, Trúc Quy xúc động nhớ về 5 ngày trải nghiệm bổ ích.

Học bổng SCG Sharing The Dream là một học bổng nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam có thành tích học tập ưu tú và nhiệt huyết, tạo điều kiện để các bạn được phát triển, có tương lai tươi sáng thông qua giáo dục. Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình cho các bạn cơ hội tham gia những khóa rèn luyện kỹ năng mềm trong suốt thời gian học. Thông tin chi tiết tìm hiểu thêm tại www.scg.com hoặc fanpage SCG Passion for Better Vietnam