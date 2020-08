PC Quảng Nam đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Điện lực Hội An đã thực hiện phương án ưu tiên cấp điện ổn định, liên tục, an toàn để phục vụ cho công tác khám, điều trị và phòng chống dịch bệnh Covid-19, địa bàn phong tỏa, cách ly thuộc TP.Hội An và 2 phường Điện Dương, Điện Nam Đông (TX.Điện Bàn), gồm 4 trạm y tế cấp xã/phường, Bệnh viện Đa khoa Hội An, 3 khu vực/khối phố bị phong tỏa, cách ly và 5 địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Điện lực không thực hiện việc ngừng cấp điện theo kế hoạch trên tất cả các đường dây và trạm biến áp.

Các Điện lực khu vực cũng thực hiện chặt chẽ phương án bảo đảm nhân lực cho công tác vận hành, ổn định hệ thống điện trong quá trình triển khai phòng chống dịch, luân phiên trực vận hành và xử lý sự cố, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn quản lý.