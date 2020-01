Riki Nihongo mang tết sớm tới Làng trẻ em Birla

Trải nghiệm gói bánh chưng vô cùng thú vị

Chiều ngày 11.1, chương trình “Gói Bánh, Gói Yêu Thương” do Trung tâm tiếng Nhật Riki ( https://riki.edu.vn/ ) tổ chức đã diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Ngoại Ngữ. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 bạn học sinh/sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh việc trải nghiệm tự tay gói một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh, người tham gia còn được thưởng thức màn biểu diễn Yosakoi vô cùng sôi động và điệu nhảy flashmob do các thành viên của CLB Thanh niên vận động Hiến máu - Đại học Sư phạm Hà Nội biểu diễn.

Hình ảnh CLB Thanh niên vận động hiến máu - Đại học Sư phạm Hà Nội tại sự kiện

Bạn Hà Phương - chủ nhiệm CLB Tình nguyện xanh bày tỏ niềm vui khi tham gia sự kiện: “Mặc dù mệt nhưng tất cả chúng em đều rất vui khi được tham gia “Gói Bánh, Gói Yêu Thương”. Em mong rằng sẽ có nhiều chương trình như thế này hơn nữa để chúng em được rèn luyện bản thân và giúp đỡ các em nhỏ mồ côi”.

Kết thúc chương trình, tổng số bánh gói được là 150 chiếc. Số tiền ủng hộ trực tiếp tại chương trình lên tới 3 triệu đồng. Những tấm thiệp viết tay với vô vàn lời chúc ý nghĩa đã được viết ngay tại chương trình để gửi tới các bé tại Làng trẻ em Birla.

“Tài nấu ăn anh chị hơi ẩu

Chẳng biết gì ngoài nồi lẩu bánh chưng

Ngày xuân nhộn nhịp tưng bừng

Chúc Birla một tết đầy ấm no”

Bài thơ do CLB Thanh niên vận động Hiến máu Đại học sư phạm Hà Nội viết tặng các bé

150 chiếc bánh chưng đã được gói tại sự kiện

Mang sự ấm áp tới các bé tại Làng trẻ em Birla

Ngay sáng hôm sau, ngày 12.1, đại diện chương trình “Gói Bánh, Gói Yêu Thương” đã tới thăm và tặng quà cho các bé tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. Đại diện Riki Nihongo, ông Hoàng Ngọc Nhuận đã phát biểu mở màn chương trình: “Gói Bánh, Gói Yêu Thương” là chương trình từ thiện do Riki Nihongo tổ chức với mục đích không chỉ đem lại sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Hà Nội mà còn là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn”.

Bà Trịnh Thanh Huyền - Giám đốc Làng trẻ em Birla phát biểu tại chương trình

Bên cạnh bánh chưng do người tham gia tự tay gói, 87 bé đang được nuôi dạy tại Làng cùng 6 “Mẹ” đã nhận được những chiếc phong bao lì xì may mắn từ Riki Nihongo. Toàn bộ số tiền do giáo viên/nhân viên/học viên và những người quan tâm tới chương trình ủng hộ đã được trao tận tay tới các bé và mẹ tại Làng. Tổng giá trị phần quà lên tới 30.000.000 VNĐ.

Bà Trịnh Thanh Huyền - Giám đốc Làng trẻ em Birla phát biểu tại chương trình: “Các con tại Làng mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Những chương trình từ thiện như “Gói Bánh, Gói Yêu Thương” do Trung tâm tiếng Nhật Riki tổ chức là nguồn động viên, an ủi lớn đối với các con. Thay mặt các con, tôi cảm ơn sự quan tâm của Trung tâm tiếng Nhật Riki và các bạn học sinh/sinh viên đã tham gia chương trình này”.

Tất cả cùng làm nên sự kiện “Gói Bánh, Gói Yêu Thương” đầy ý nghĩa