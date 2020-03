Toyota - 15 năm đồng hành cùng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em Việt

Trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao.

Phần thi Kiến thức - Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2018 - 2019

Năm học 2019 - 2020 tiếp tục là một năm học đầy ý nghĩa với rất nhiều hoạt động bổ ích xoay quanh việc giáo dục an toàn giao thông (ATGT), hướng tới nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng cho các em học sinh cùng sự đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong nhà trường.

Trẻ em là đối tượng rất cần được bảo vệ và trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông mỗi ngày. Việc phát triển kỹ năng ATGT cho trẻ em cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Đây là một việc phải làm thường xuyên và đòi hỏi sự chung tay của nhà trường, gia đình và cả xã hội.

Để giảm thiểu tối đa những tai nạn giao thông đáng tiếc, những năm qua, các ban ngành, tổ chức đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) để triển khai các hoạt động giảng dạy, tuyên truyền trong trường học. Một trong những hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trên ghế nhà trường nổi bật trong thời gian gần đây có thể kể đến chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” do Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai. Với quy mô tổ chức lớn, chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn tích cực, được toàn xã hội quan tâm hưởng ứng trong nhiều năm qua.

Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” năm nay được triển khai từ tháng 12.2019 trong phạm vi cấp tỉnh. Hoạt động giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh tiểu học được tổ chức tại 8 tỉnh thành bao gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nam, Ninh Bình, Huế, Ninh Thuận và Cà Mau. Hiện tại chương trình đã tổ chức thành công ở Lạng Sơn, Lai Châu, Ninh Bình, Ninh Thuận và Cà Mau.

Để đảm bảo an toàn và phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, năm nay Buổi giao lưu cấp quốc gia sẽ không được tổ chức như mọi năm. Thay vào đó, Toyota Việt Nam sẽ trao tặng 10 mô hình đảo giao thông an toàn, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng cho 10 tỉnh nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy ATGT cho các em học sinh tại trường học trong thời gian tới. Mô hình trao tặng bao gồm: kẻ đường mô phỏng ngã tư, cột đèn tín hiệu, biển báo, bục điều khiển và trang phục Cảnh sát giao thông, xe đạp thiếu nhi… Nhờ những mô hình này, các em học sinh sẽ được học và tìm hiểu một cách thực tế về kỹ năng tham gia giao thông, qua đó nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ.

Học sinh “chơi mà học” tại chương trình Toyota cùng em học ATGT

Đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ: “Với mô hình học ATGT thực tế, các thầy cô có thể vận dụng vào bài giảng một cách hấp dẫn và sinh động, mang lại hứng thú cho các em học sinh. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ thường xuyên vận dụng những kỹ năng này khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người khác, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh hơn”.

Đến nay, sau 15 năm triển khai, chương trình đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai những hoạt động xã hội ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, trong đó an toàn giao thông là lĩnh vực mà công ty chú trọng hàng đầu.

Việc kịp thời thay đổi hình thức tổ chức giáo dục ATGT trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chính là minh chứng cho những nỗ lực của Toyota trong việc đóng góp cho xã hội, cụ thể là mong muốn góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.