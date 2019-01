Container 'điên' tông 21 xe máy: Chủ xe không biết tài xế có say xỉn hay không

Tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An có sử dụng rượu bia

Sau vụ xe container tông chết 4 người tại ngã tư Bình Nhựt (H.Bến Lức, T.Long An) chiều 2.1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp khẩn vào tối cùng ngày. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đặt câu hỏi sau khi tai nạn xảy ra, chủ doanh nghiệp đã ở đâu khi không thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn. Ngoài ra, ông Thọ còn yêu cầu tỉnh Long An cần phải xem xét trách nhiệm không riêng gì với tài xế mà còn liên đới chủ xe nếu có.