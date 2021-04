CSGT TP.HCM nổ súng trấn áp tài xế xe tải dùng kim tiêm 'hù' tổ công tác

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trong sáng 23.4, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu vừa nổ súng để trấn áp 1 tài xế xe tải chạy xe vào đường cấm, nhưng bỏ chạy và dùng kim tiêm định tấn công CSGT

Theo đó, đại úy Vũ Đình Nam và thượng úy Mai Xuân Diệm được phân công thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân, thuộc P.Thới An, Q.12 từ 6 giờ đến 10 giờ.

Khoảng 9 giờ 45 phút, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển số 61C-395.76 lưu thông từ trong đường Tô Ngọc Vân ra Quốc lộ 1 đi vào đường cấm nên CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Dù vậy, tài xế không dừng mà tiếp tục lưu thông với tốc độ cao về hướng Lê Thị Riêng.

Ảnh: Công an cung cấp

Tài xế dương tính ma túy khi kiểm tra tại trụ sở công an phường

Khoảng 10 phút sau, tài xế trở ra và cầm trên tay cây kim tiêm có ý định tấn công đại úy Nam. Đại úy Nam đã rút súng bắn chỉ thiên 2 viên, người này bỏ chạy và nhảy xuống ao rau muống. Được sự hỗ trợ của người và bảo vệ dân phố, CSGT đã bắt được người vi phạm đưa về Công an P.Thới An, Q.12 để làm rõ.

Sau khi CSGT bàn giao cho công an phường, tài xế khai nhận tên Huỳnh Phạm Ngọc H., sinh năm 1989. Công an P.Thới An đã tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cho thấy tài xế H, dương tính với ma túy