Cụ ông không muốn truy tìm người tông chết vợ: Biết đâu người đó cũng khó khăn

Nạn nhân tên Đặng Thị Hai (67 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) thường được gọi tên khác là Vân. Bà Vân có hoàn cảnh khó khăn, dù đã lớn tuổi và sức khỏe yếu nhưng ngày ngày bà đều dọn hàng nước bán từ 20 giờ 30 tối đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Đêm 12.7, bà Vân vẫn dọn hàng như bình thường nhưng không may trong lúc qua đường lấy đồ thì tai nạn ập tới khiến bà không qua khỏi. Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ là người lái xe máy sau khi tông trúng bà Vân đã bỏ chạy luôn.

Trước khi xảy ra tai nạn bà cụ thường bán nước từ 20 giờ tối đến 2 giờ sáng ở khoảng trống gần quán phở

Đại diện UBND phường 14 (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, gia đình nạn nhân thuộc dạng hộ nghèo của phường nhiều năm qua. "Gia đình bà Hai thì có hai vợ chồng sống với nhau và nuôi thêm một đứa cháu nội nữa. Hai ông bà đều lớn tuổi, quá tuổi lao động rồi, là một trong những hộ nghèo nhất của phường 14", vị đại diện nói. Gia đình nạn nhân bãi nại Trong ngôi nhà chật hẹp, ông Lai Phúc (chồng bà Vân) ngồi tách hạt sen ngay cạnh bàn thờ của vợ. Đau xót trước sự ra đi đột ngột của người thân, ông Phúc không muốn nhắc đến vụ tai nạn đã xảy ra. Về việc truy tìm kẻ đã đâm bà Vân rồi bỏ chạy, ông Phúc lắc đầu nói sẽ bãi nại , không truy tìm nữa. "Ban đầu gia đình tôi cũng bực lắm nhưng lo hậu sự cho bả xong rồi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, người mất thì cũng đã mất rồi. Gia đình tôi đã làm đơn bãi nại, không truy cứu người đó, mọi việc còn lại do công an giải quyết. Biết đâu gia đình người đó cũng khó khăn, không biết có tiền đền không nên gia đình cũng không trông chờ gì. Tôi cũng lớn tuổi rồi không muốn lằng nhằng, coi như vận hạn của bả có vậy, giờ chấp nhận thôi", ông Phúc nói bằng giọng mệt mỏi.

Trong lúc bà qua đường thì bị người đàn ông đi xe máy đâm trúng trước số nhà 121 đường Phan Văn Trị

Bà Phạm Tuyết (60 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM), hàng xóm của bà Vân cho biết hai ông bà sống hiền lành, dù đã lớn tuổi những vẫn tự kiếm tiền nuôi bản thân. "Ông bà ấy sống hiền lành, chả gây gổ với ai bao giờ. Bằng tuổi ấy vẫn tự đi làm nuôi bản thân, thế mà cái số nó tới, không ai biết được", bà Tuyết nói.

Anh Châu Văn Phước bức xúc: “Không biết khi nào mới bắt được kẻ gây tai nạn, đúng là không có lương tâm, đụng trúng người ta rồi bỏ chạy luôn. Ông bà ấy già rồi cũng chẳng biết đâu mà tìm, mấy thể loại đó nguy hiểm lắm”.

Đại diện Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận có vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và nạn nhân đã tử vong. Tuy nhiên do gia đình quyết bãi nại, không truy cứu kẻ gây tai nạn nên phía công an đã đóng hồ sơ vụ việc.